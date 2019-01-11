Никакого развода: Синди Кроуфорд целуется с мужем на людях вопреки слухам о расставании

С бизнесменом Рэнди Гербером одна из самых красивых супермоделей планеты счастлива в браке уже 20 лет. Как вдруг в декабре появилась печальная новость: пара якобы решила развестись. Мол, страсть угасла, дети выросли, и семья распалась. Сами супруги эти слухи не комментировали. Более того, продолжали жить своей обычной жизнью: весело отметили Рождество вместе с детьми, с ними же встретили Новый год. То, что новость о разводе - утка, на днях убедились папарацци. Фотографы подкараулили звездную пару на улице в Малибу. Синди и Рэнди отправились на шопинг вместе, держась за руки. Прогулявшись по магазинам, супруги нежно поцеловались на глазах у прохожих. Ну разве пары на грани развода так себя ведут?

Супруги нежно целовались на глазах у прохожих.Фото: EAST NEWS

В свои 52 года Синди по-прежнему в великолепной форме. Дети модели – 17-летняя Кайя и 19-летний Пресли унаследовали ее красоту и тоже делают карьеру на подиуме. Кайя Гербер очень похожа на свою звездную маму, и сейчас она стремительно набирает популярность в мире моды. Хотя Синди всегда надеялась, что наследница не пойдёт по ее стопам и выберет другую профессию, карьера модели была уготована Кайе с пелёнок. Девушка активно снимается для глянцевых журналов и рекламирует известные бренды. Нарасхват она и на всех Неделях моды – Кайя участвует в показах в Париже, Милане и в Нью-Йорке.

cindycrawford Loved getting all dressed up with these guys for the #BritishFashionAwards last night

Синди давно оставила работу и лишь изредка снимается для глянцевых журналов. Модель купается в деньгах, ведь ее муж очень состоятельный. Рэнди Гербер близко дружит с актером Джорджем Клуни, и в прошлом году друзья сказочно обогатились, заработав миллиард долларов. Джордж и Рэнди выгодно продали основанный ими алкогольный бизнес. Вместе со своим партнером Майком Мельдманом Гербер и Клуни несколько лет назад наладили выпуск текилы Casamigos, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку почти миллиард долларов. Клуни признался тогда, что он не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.