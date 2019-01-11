«Лучше не пой, а попу качай»: Откровенный купальник Ольги Бузовой шокировал интернет

Целый год Ольга Бузова жаловалась, что из-за плотного графика не может позволить себе уйти в отпуск. А когда долгожданный отдых все-таки случился, поющая телеведущая решила использовать его по полной программе. То есть вдоволь пропиарить себя, любимую, в Инстаграме. Всего за пару дней, проведенных на мальдивском острове, Оля под завязку забила свою страничку свежими снимками и видороликами, выложенными в сториз. Брюнетка снимается в бикини, демонстрируя свои прелести на фоне бирюзового моря. Один из купальников звезды особенно потряс ее подписчиков в Инстаграме – фолловеров шокировал откровенный фасон купального костюма и фривольная поза звезды.

На снимке Ольга позирует спиной к камере, демонстрируя высоко вырезанные трусики и почти полностью оголенные ягодицы. Это-то и возмутило поклонников телеведущей. «Оля, я уважаю вас за упорство и трудолюбие, но это как-то слишком». «А чего трусы куда-то зажевались?», «Оля, что ты делаешь, среди твоих подписчиков, между прочим, есть женатые мужчины, а ты такая сексуальная». «Что-то фото – фу. Лучше не пой, а попу качай», - критикуют Бузову ее подписчики в комментариях. Ольге пеняют и за слишком обильный фотошоп – по мнению фолловеров, Ольга увлеклась фильтрами и на всех снимках выглядит искусственно.

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На Мальдивские острова Бузова прилетела вместе с сестрой. Девушки весело проводят время на пляже, в барах и в ресторанах.

- Проспала спорт – перепутала время, у нас тут на 3 часа больше, чем в Москве, и когда проснулась, тут было уже 11, и нам принесли завтрак. И если честно, я не знаю, дойду ли я вообще до зала во время этого отпуска. Может, просто забить. В форму я приду быстро в Москве. А ещё я поняла, что надо фоткаться до завтрака. Люблю вас. Я на лежак читать. Потом на массаж, а потом не придумала. И вообще, тут не думается особо, - сообщила Ольга поклонникам, поделившись очередным снимком в бикини.

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Многие подозревают, что на Мальдивы артистка прилетела не только с сестрой, но и с любимым мужчиной. Слухи о том, что самая известная разведенка России уже не одна, ходят давно. Поговаривают, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у Бузовой уже успел появиться состоятельный поклонник, который оплачивает ее раскрутку и вкладывает деньги в ее концерты. А светить его Ольга не хочет, потому что ее состоятельный бойфренд, вероятно, женат. К тому же именно статус одинокой страдающей девушки принес Бузовой популярность и достаток – она, например, снялась в телешоу «Замуж за Бузову».

buzova86 Пока ощущение, что это сон Был очень сложный перелёт, ночь без сна, но мы наконец на базе Разложили вещи, и доползли до наших лежаков на пляж

Вполне возможно, что именно таинственный воздыхатель и оплатил отдых сестер Бузовых на Мальдивах. Журналисты уже подсчитали, что в сутки Оля и Аня тратят примерно по 100 тысяч рублей. Девушки арендовали номер люкс в одном из самых роскошных отелей Мальдив — с огромной террасой, собственным бассейном и балконом с видом на океан. Стоимость недельного проживания в таком номере составляет примерно 700 тысяч рублей.

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Однако, прогуливаясь по окрестностям острова, где расположена вилла, где остановилась знаменитая балерина, Анастасия внезапно встретила ведущую проекта «Дом-2», новоиспечённую певицу Ольгу Бузову и ее сестру Анну. Судя по фото, дамы были рады встрече (подробности).