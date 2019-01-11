2019-01-11T15:09:06+03:00
Звезды

Ольга Бузова тратит на Мальдивах 100 тысяч рублей в сутки

На этот день рождения звезда решила сэкономить, в прошлом году на отпуск она потратила больше
Ольга АНТОНОВА
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Певица улетела отдыхать на МальдивыПевица улетела отдыхать на МальдивыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Ольги Бузовой настолько напряженный график, что выбраться в отпуск звезда позволяет себе раз в год, накануне своего дня рождения. И каждый год по традиции рассказывает, как тяжело ей было трудиться и как наконец-то она заслужила этот отдых. В этот раз певица улетела на Мальдивы, где уже за первые несколько дней показала большой выбор купальников и обновок, которые взяла с собой. Отдыхает на райских островах ведущая «Дом-2» вместе с сестрой Анной. Бузовы арендовали номер-люкс в одном из самых роскошных местных отелей. В вилле россиянок бассейн, балкон с живописным видом на океан, личный консьерж. Сутки проживания в таком отеле стоят около 100 тысяч рублей. Бузова призналась, что перелет от столицы до курорта был очень утомительным: сестры повели в пути порядка суток. Но если еще недавно Ольга планировала заняться на отдыхе фигурой, то сейчас планирует просто отдохнуть.

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Приветики лапа моя как же я тебя люблю
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«Проспала спорт. Перепутала время, у нас тут на три часа позже, чем в Москве. Когда проснулась тут было уже 11, и нам принесли завтрак. И, если честно, я не знаю, дойду ли я вообще до зала во время этого отпуска. Может, просто забить. В форму я приду быстро в Москве. А еще я поняла, что надо фотографироваться до завтрака. Люблю вас. Я на лежак — читать. Потом — на массаж, а потом — не придумала. И вообще, тут не думается особо», — поделилась Бузова в своем инстаграме.

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Мы почти на месте Середина января, а это значит наступает мой долгожданный ОТПУСК
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Надо отметить, что в прошлом году Бузова праздновала свой день рождения в Таиланде, куда улетела вместе с подругами и сестрой. Тогда самая известная девушка страны сняла виллу, аренда которой стоила 100 тысяч долларов в сутки (что на сегодня составляет более 6,5 миллионов рублей). По сути, она арендовала жилье по цене однокомнатной квартиры в Москве.

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Проспала спорт перепутала время, у нас тут на 3 часа больше, чем в Москве
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Тут, к слову, стоит отметить, что своей недвимжимости у красавицы нет, после развода с Дмитрием Тарасовым она снимает элитные апартаменты в центре Москвы. В интервью Малахову Бузова признавалась, что если и приобретать недвижимость, то сразу «что-то хорошее», поэтому пока она снимает и копить деньги на собственную квартиру. Надо отметить, что скорей всего приобретение жилья произойдет уже скоро, ведь после развода Бузова стала зарабатывать в десятки раз больше. Только на песнях, концертах и корпоративах Ольге удается зарабатывает не одну сотню миллионов рублей в год.

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