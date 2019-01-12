Зима в Беловежской пуще: тест от обозревателя «КП»

Я прочитала на днях в оппозиционной прессе, что в РФ обвал внутреннего и внешнего туризма: на новогодние праздники поехали только 2 процента населения, а раньше катались восемь, в Санкт-Петербурге за два дня до нового года было забронировано всего 30 процентов номерного фонда, номера с душем сдавались по 500 рэ...

Ну, не знаю. Когда я в ноябре (!) решила забронировать Беловежскую пущу (мы с мужем придумали на каникулах показать детям зубров), номеров там не было совсем, от слова вообще: Booking утверждал, что все раскуплено на 50 км вокруг. Жить можно было или в Бресте, или прямо на границе с Польшей, в лесу.

- Дааа, - сказало семейство, которому хотелось неприметной тропы, родниковой правды и серой птицы лесной из далеких краев.

В общем, косив Ясь конюшину.

Я нажарила таз нагетсов (родители, ловите лайфхак, как избежать в дороге чипсов, охотничьих колбасок и вечного нытья: «Давайте купим хот-дог на заправке»), заварила термосы кофе и чая.

Путевой лист: Москва – Минск – граница – Брест – Смоленск - столица нашей Родины. Семь дней, 1800 километров.

Поехали!

КОРИЧНЕВАЯ ПУГОВКА ЛЕЖАЛА НА ДОРОГЕ

На АЗС в поселке Пограничная (800 метров от госграницы с Польшей, один километр от погранзаставы Песчатка) висит объява:

«Уважаемые жители Приграничья!

При появлении в вашем районе подозрительных лиц, интересующихся способами незаконного перехода границы, а также автомашин и летательных аппаратов, убедительная просьба сообщить на погранзаставу!».

И – пять мобильных телефонов пограничников:

«Шабуня Михаил Михайлович: 8-029-..., Сметюх Иван Николаевич...».

Мы жили прямо на границе, и, если бы увидели подозрительного дрона, непременно позвонили бы!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Коричневая пуговка лежала на дороге! - вырывается у меня само собой.

- На пуговке написаны нерусские слова, - соглашается муж.

На самом деле, мы в восторге. Так стоит жить, когда ты веришь государству, как ребенок, и государство обращается к тебе за помощью в поимке диверсантов.

КАФЕ НЕ РАБОТАЕТ, В НАЦПАРК ОЧЕРЕДЬ

Наш отель - турбаза в лесу в приграничной зоне: несколько корпусов, озеро, баня, рыбалка. Кафе, конечно, не работает, на Букинге, конечно, об этом не было ни слова.

База отдыха «Без проблем»: 0,8 км Польша.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Кафе зимой не работает, на Booking.com об этом не было ни слова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ближайшая столовка - в десяти километрах в селе Высокое, в итоге, мы тратим время на завтрак и оказываемся у цели нашего путешествия в Беловежской пуще позже всех.

Вереница машин стоит от ворот национального парка и до центра агрогородка Каменюки - читай, совхоза. Судя по номерам, сюда приехала вся Польша, хипстеры из Москвы и половина белорусских школьников автобусами.

Любят природу, мать их...

А вот сейчас будет жестко, предупреждаю. Впечатлительные белорусские чиновники могут не читать.

ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ

Беловежская пуща в части туризма - полный отстой.

Ворота в пущу.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Парковка забита, вереница машин - до центра агрогородка Каменюки.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Представьте: дорога в лесу, с одного боку вольеры, в которых содержатся обычные скучные животные: заяц, лошадь, олени, страус (народ аж стонет от смеха, когда видит страуса).

Зубры есть, но маленькие, меньше лошади. Мы как-то настроились увидеть горбатое наполовину вымершее чудовище размером с бегемота (они же такие на картинках), но, видно, взрослых самцов не нашлось, а самки...

При входе в пущу вольеры. Зубры маленькие и похожи на коров.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Коровы коровами, - разочарованно резюмируют посетители.

Кроме этой красоты есть: кафе, в котором ВСЕГДА зарезервированы все столики (для организованных экскурсий, а ты, левый турист, иди лесом),

скучнейший музей живой природы (буээ),

поездка в резиденцию деда Мороза (спасибо, конечно)

и автобусный тур по пуще, который нам не рекомендовал сам кассир: возят и рассказывают, сколько в нацпарке квадратных километров и т. д. НЕ привозят к зубрам. НЕ показывают места водопоя и т. п.

Все.

Зубр в Беловежской пуще.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Отдельная примочка оказалась с сувенирами.

ГДЕ НАШ ТОЛСТОЛОБИК???

На сайте Беловежской пущи были указаны продукты побочного лесопользования:

«варенье из голубики - 6,41 рублей кг,

варенье из малины - 6,78 рублей кг,

лисички солено-вареные - 12,10 рублей кг,

рыба толстолобик до 10 кг, карп, карась крупный, карась некрупный», - и прочая роскошь.

Скрин с сайта Беловежской пущи: в продаже варенье из голубики, карп и толстолобик по коммунистической цене.

Даже если перевести в российские рубли, то есть умножить на 32, цены получались коммунистические, поэтому весь ассортимент мы собирались купить и загрузить в багажник, привезти друзьям в подарок на Новый год.

Короче, раскатали губу.

В реальности: приезжаем, в киосках идиотские туески из бересты, веники с домовыми и прочие магниты. И продавцы ничего не знают.

Шозанахер??

ГДЕ НАШ ТОЛСТОЛОБИК???

Не будь дура, я позвонила в отдел продаж, и там меня просветили: экологически чистые продукты продают только оптом, организациям.

- Хорошо, а в каких организациях я могу их найти и купить?

Мнутся:

- Вы можете попробовать наши продукты в Минске, в предприятиях общепита.

Короче, дефицит - в обкомовские столовые, такой совок (да-да, я тоже знаю это слово). Непонятно одно: зачем писать на сайте и дразнить, если не собираются продавать туристам?

Единственное, что доступно в местном магазине - пущанский травяной сбор, и я радостно списала рецепт:

плоды калины

трава зверобоя

трава чабреца

лист брусники

трава душицы

лист малины

плоды рябины.

Списывайте слова, все это реально купить в аптеке, а напиток с мороза реально хорош.

Плох подход: продукты мы заберем себе, а ты, левый турист, глотай слюнку и чаек.

В реальности туристам предлагают чай из травы. Обидно, но рецепт запишем.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НЕЛЮБЕЗНОСТЬ К ПОКУПАТЕЛЯМ

Сейчас я скажу вещь, которую вряд ли кто-то озвучит вслух.

Готовы?

Белорусские продавцы не любят детей и нелюбезны с покупателями.

Я в страшном сне не могу представить, чтобы в российском супермаркете ко мне подошёл охранник и холодно свысока предупредил:

- Он сломает - вы будете отвечать, - а дитя чтобы в этот момент хачило детскую, для детей предназначенную машинку-аттракцион, в которых катаются за монетку.

Эээ... Правда, что ли? Будем отвечать за сына?

Продавцы подчёркнуто не умиляются ребёнку, не улыбаются восторгу покупателей, которым нравится товар, а, наоборот, раздражаются.

Подруга поделилась историей:

- В Брестском ЦУМе просила продавца узнать размер сорочки моего мужа, она как гаркнула на меня! А я еще оправдывалась: мол, у нас в России с размерами бардак, в основном, везде китайские…

То есть, сервис – на грани фантастики. И, да, у нас это невозможно даже в самой глухой деревне, наоборот, в глубинке люди душевнее.

Исключения были, но я помню их по пальцам.

Похоже, это мы глядим в лицо «проклятому советскому прошлому», то есть, самим себе -дцать лет назад: продавцы не торгуют, а стоят за прилавком и ты им мешаешь.

Либо, рискну предположить, умиление чужим детям зависит от уровня жизни: белорусы суровы, а в счастливой богатой Европе ути-пуси детям делают всем самолетом.

ЦЕЛОВАТЬСЯ ПОД ОМЕЛОЙ

Кто скажет, что эти местные приколы испортили мне каникулы, плюньте тому в лицо.

Там, где мы, там всегда праздник и фейерверк: мы попробовали жаркое из пущанской дичины (умостились в уголке на барных стульях), купили детям зубы зубров, дурными голосами исполнили: «Белавежская пуущаа!», - а ещё целовались под омелами, парились в бане, и, на границе, спасли жабу, которая переходила по снегу дорогу, да и замерзла в колее, впала в сон.

Там, где мы, всегда праздник: мы купили беззубику зуб зубра...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...и целовались под омелой (я всегда мечтала, муж, на камеру, отказался).Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вот она какая, омела.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ударили по тормозам и ну гладить животную, отнесли ее на обочину. Воспринимаем это как Рождественское чудо: у кого-то зимой подснежники, у нас - жабы.

На польско-белорусской границе мы встретили жабу и спасли ее из-под колёс. Считаем это Рождественским чудом.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

«АСТОРИЯ», ГДЕ МУРОВЦЫ ЛОВИЛИ ФОКСА

В путешествии немного не хватило Польши: избалованные прошлогодними Миром, Несвижем и Радзивиллами, мы были уверены, что в этот раз получим ещё больше европейской старины, в конце концов, половина пущи - там, в Евросоюзе, да и эта земля - бывшая Речь Посполитая...

Нам немного не хватило польской старины (на фото - городок Каменец)...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Возле каждого хутора крест, украшенный к Рождеству.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Увы. Местность бедная и без излишеств.

Зато в Бресте мы нашли потрясающий аттракцион.

Отель «Буг» 1958 года постройки: круглый холл с колоннами, красным знаменем, хрустал и круглыми нишами с бюстами Ленина – более чем атмосферное место.

Каждая бронзовая ручка на двери, каждый шпингалет странной конструкции, над которым ты бьешься в туалете - те самые, натуральные, из 58-го (при этом абсолютно адекватный кондиционер в номере, стеклопакеты, горячая вода, и, вообще, необлупленно, а уж гостиниц, нетронутых с советского периода, я видела-перевидела).

Зато в Бресте мы нашли потрясающий аттракцион: отель «Буг» 1958 года.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Везде хрусталь, красные знамёна, бюсты Ленина...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Больше всего вся эта архитектурная роскошь похожа на ресторан «Астория» из «Места встречи изменить нельзя», где муровцы ловили Фокса. Такой полный отель «Бертрам»: нереальность, перенесённая в реальность и машинка времени.

Больше всего это похоже на ресторан «Астория», где муровцы брали Фокса.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Атмосферное место! Обязательно к посещению.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Таблички горячо рассказывают, как в 1974 и 1976 году Высоцкий вдохновенно любил здесь Марину Влади (в том номере теперь музей).

Цены абсолютно нормальные: за номер на четырёх человек мы заплатим 110 белорусских рублей, как и во всех остальных отелях…

В общем, будь в «Буге» шведский стол, я смело написала бы, что это лучшая гостиница из мной встреченных. Обязательна к посещению!

ЦЕНЫ И АДРЕСА

Жить в Минске, если вы останавливаетесь только на ночь, надо в государственных гостиницах «Академическая», «Спутник» или «Звезда» (дешево и средний уровень, не хостел и не шик).

Белорусскую национальную кухню в Минске искать в кафе «Васильки» (похожи на наши «Елки-палки»), в Бресте – в харчевне «Свояки» или кафе «Буфет» (смешанное меню и современный интерьер, но и цены дешевле). Еще от души рекомендую кафе «Легенда» в поселке «Высокое» Брестской области: качественная прекрасная столовка, дети брали по пять порций картошки, а мы – рассольник по-ленинградски.

Сердечно рекомендуем столовку в посёлке Высокое. Меню простое, цены - по рублю!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В минском кафе «Васильки».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Средний чек в столовых на семью из четырех человек: 40 белорусских рублей (умножайте на 32, выйдет 1300 российских), в ресторанах – восемьдесят, но вполне можно поесть и на рубль.

Вход в вольеры к зубрам – два рубля, сувенир – пять...

Да, русский человек чувствует себя в Белоруссии, как Пакка Сахиб, Большой Белый господин, как было раньше в Крыму и, до майдана, на Украине.

Могу себе представить, как «приятно» белорусам, когда мы приезжаем и с гиканьем спускаем на драники их месячную зарплату, но…

Честно, я не знаю, где лучше: в социалистической авторитарной стране, в которой люди живут бедно, но справедливо, реклама исключительно социальная и все мечтают защищать бацькаушчыну, или в олигархической, с диким неравенством, но более высоким (у некоторых) уровнем жизни.

Решила не терзаться, а посетить Belwest и Milavitsa, поддержать, так сказать, братский народ рублем. В России эти известные марки обуви и белья продаются по рыночным ценам, а здесь – по божеским, раза в два дешевле.

Нормальный турист не уезжает из Белоруссии без подарков. Потому что дёшево и качественно!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А по пути из Бреста мы заехали в фирменный магазин Березовского мясокомбината на 116-м километре шоссе М1 в кафе «Ампир» и купили там груду колбас, сало, мясные чипсы и гигантский хамон (как его теперь запихать в холодильник?).

Рекомендуем: после нас остался еще зельц со свиными ушами, жареная колбаса в горшочке (пойдет на подарки) и пятьдесят видов вкусной снеди.

Древний Смоленск увидели мельком. Ещё вернёмся!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ: ЛИНИЯ ОБОРОНЫ СТАЛИНА

- Счастливого пути, - сказал нам белорусский пограничник при выезде из республики.

Помолчали.

- Ты знаешь, а я ведь не осмотрели Линию обороны Сталина, - сказал муж.

- Возвращаемся?! – радостно спросила я.