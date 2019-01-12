Геннадий Онищенко: Проблему с девятью яйцами высосали из пальца. Но "Озверин" принимать не забывайте!

- Геннадий Григорьевич! Вот я смотрю - и в пятницу, и в субботу все обсуждают проблему - насчёт яиц... "Девяток" куриных яиц теперь в продаже появился.

- Так...

Геннадий Онищенко: «Проблему с девятью яйцами высосали из пальца» 00:00 00:00

- Как вам это вот?

- Ну, как? Нормально я к этому отношусь.

Первое. Надо читать ценники, этикетки... И - всю информацию. Так что, все нормально.

Другое дело: если эти девять яиц стали стоить на 10 процентов меньше - это прекрасно. Значит - сделан шаг ко мне как к потребителю. Мне не нужно десять яиц - мне нужно именно девять. Мне нужно одно яйцо, если я живу один. Сделайте мне одно упакованное яйцо.

Но! В данном случае, - безусловно и в том числе, - есть маркетинговый ход. Вы помните, когда у нас 19-копеечный серый кирпичик хлеба вдруг сбавил вес до 900 граммов, а был до этого - килограмм.

- Да! С сахаром вот тоже нашего брата дурят.

- Не, ну, - не дурят вашего брата. Ваш брат сам себя обдуривает. А ещё проще - хочет поплакаться в жилетку.

Да, цены повышаются. Но при этом - вот такого рода решения они, в принципе... Они высвечивают ещё одну проблему. Ну, если учесть, что девятияйцовые кассеты появились ещё в начале прошлого года... Значит, я поздравляю всех провокаторов и, прежде всего, в сетях (а, самое главное, тех, кто ими руководит) - с тем, как они умно умеют, как говорится, взвинтить публику.

- Я бы их не поздравлял!

- А если серьёзно... В Питере яйца в такой упаковке продавались чуть ли не с января прошлого года, и нормально их приобретали.

Теперь - кто-то очень хорошо эту тему сманипулировал для того, чтобы вот поднять такой шум. Хотя - сама проблема высосана из пальца.

- Не надо, не надо манипулировать на яйцах!

- Поэтому - главная задача: потребитель должен быть грамотным, уметь не только читать, но и понимать, что написано.

И, конечно же, принимать "Озверин" .

- А это-то зачем?

- "Озверин" нам нужен для того, чтобы мы были решительными при отстаивании своих прав.

- Понял!

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