Юный шотландский фанат "Глазго Рейнджерс" покорил болельщиков искренней радостью после гола своих любимцев

Невероятно сильно умилил болельщиков в соцсетях маленький мальчуган, который смотрел трансляцию поединка 21 тура чемпионата Шотландии. "Глазго Рейнджерс" на своем поле победили "Селтик" и приблизились к поверженным соперникам в турнирной таблице.

Победный гол привел в невероятный восторг малыша. Он как мог бегал по комнате, радуясь забитому голу. Паренек хлопал в ладоши, и активно поддерживал свою команду. И его усилия были вознаграждены.

Матч шотландского первенства прошел еще в конце декабря. Однако же видео стало вирусным спустя некоторое время, собрав уже более 2 миллионов просмотров в различных соцсетях.

Отметим, что в чемпионате Шотландии наступил перерыв. И свой следующий матч "Глазго" проведет 18 января в рамках шотландского Кубка против "Кауденбита".

Пока что же "Селтик" после 20 игр с 42 очками - первый, а "Рейнджерс" второй - у него столько же очков, но на игру больше.