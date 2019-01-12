2019-01-12T13:07:20+03:00
Спорт

Юный шотландский фанат "Глазго Рейнджерс" покорил болельщиков искренней радостью после гола своих любимцев

Он внимательно следил за трансляцией поединка своего клуба с "Селтиком" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поединок "Глазго Рейнджерс" против "Селтика" был еще в конце декабря.Поединок "Глазго Рейнджерс" против "Селтика" был еще в конце декабря.Фото: REUTERS
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Невероятно сильно умилил болельщиков в соцсетях маленький мальчуган, который смотрел трансляцию поединка 21 тура чемпионата Шотландии. "Глазго Рейнджерс" на своем поле победили "Селтик" и приблизились к поверженным соперникам в турнирной таблице.

Победный гол привел в невероятный восторг малыша. Он как мог бегал по комнате, радуясь забитому голу. Паренек хлопал в ладоши, и активно поддерживал свою команду. И его усилия были вознаграждены.

Матч шотландского первенства прошел еще в конце декабря. Однако же видео стало вирусным спустя некоторое время, собрав уже более 2 миллионов просмотров в различных соцсетях.

Отметим, что в чемпионате Шотландии наступил перерыв. И свой следующий матч "Глазго" проведет 18 января в рамках шотландского Кубка против "Кауденбита".

Пока что же "Селтик" после 20 игр с 42 очками - первый, а "Рейнджерс" второй - у него столько же очков, но на игру больше.

Фанат "Глазго Рейнджерс".

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