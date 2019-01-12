Итальянка нашла возле супермаркета потерянный кошелек с 35 тысячами евро внутри и отнесла на кассу

А вы бы как поступили на месте молодой 34-летней итальянки из города Монца? Дело было так: девушка сделала свои обычные покупки, и когда грузила пакеты в машину на парковке, увидела лежащий на земле толстый, набитый банкнотами кошелек, явно кем-то оброненный. Она взяла находку и отнесла в супермаркет, где отдала кассиру, чтобы руководство магазина нашло владельца.

Директор супермаркета вместе с сотрудниками полиции быстро провели розыскные мероприятия и вскоре установили, что кошелек принадлежит мелкому бизнесмену из города Брианца. С ним связались правоохранители и сообщили, что его кошелек найден. Радости мужчины не было предела. Он также объяснил, почему носил при себе такую внушительную сумму. Дело в том, что он только что переехал в новый дом, в котором еще не была установлена система безопасности, сигнализация, сейф и так далее, поэтому во избежание потери денег от возможного ограбления, предпочитал возить их с собой. Видимо, чтобы потом вот так просто обронить на парковке супермаркета. Судя по всему, он человек очень хороший, раз уж его кошелек суждено было найти столь порядочной женщине.