Толстый и тонкий

Суд в Париже приговорил художника П. А. Павленского к трем годам тюрьмы. Завершилось уголовное дело, начавшееся еще в 2017 г., когда вслед за зданием ФСБ на Лубянке он решил столь же художественно поджечь отделение Банка Франции на площади Бастилии.

Судоговорение началось с того, что подсудимый пожелал сделать важное заявление: "Я посвящаю этот процесс маркизу де Саду. Маркиз де Сад был жестоко затравлен самими же французами. Он был заложником Бастилии. Он призывал восставший народ разрушить ее. Он окончил свои дни в сумасшедшем доме. Судья, где справедливость?".

Вообще говоря, если уж посвящать процесс знаменитым фигурам прошлого, уместнее было бы избрать императора Нерона, известного как своими художественными наклонностями – последние его слова были "Какой артист погибает!", так и склонностью к поджогу общественных зданий. П. А. Павленский мог бы открыть процесс лишенным приятности пением: "Смотри, Нерон, как горит Рим, как плачут дети и старики – а ему все равно, он не внемлет ничему!".

16 октября 2017 года Петр Павленский поджёг здание Банка Франции.Фото: EAST NEWS

Впрочем, для мощного эпатажа годится и маркиз. Его написанный в застенках Бастилии главный труд, "120 дней Содома" по жанру подобен книге из библиотечки юного пионера "Знай и умей", т. е. содержит рецепты различных художественных акций неистового полового свойства. Художник художника чует.

Конечно, можно заметить, что если отпущенный на свободу (ему зачли предварительную отсидку) художник продолжит свой акционизм по рецептам своего нового кумира, то гражданам Французской республики придется круто. Все-таки маркиз был маньяк и сидел в темницах старого, а затем и нового режима не за теоретические воззрения, а за практические акции.

Что касается сравнения российской и французской карательной системы, то от поджога здания ФСБ до приговора прошло семь месяцев, и жалоб на зверства следствия от Павленского не последовало. От поджога здания банка до приговора – четырнадцать месяцев и жалобы на неслыханную жестокость французских тюремщиков. Что до штрафов, то за ФСБ ему присудили в общей сложности 981 тыс. руб., которые он не заплатил и бежал в Париж, за банк ему насчитали 21 тыс. евро (порядка 1,5 млн. руб.), и он заранее объявил, что платить тоже не будет. Поскольку у него нет ни кола, ни двора, ни источников дохода (промышляет мелкими кражами), то наверное, и не заплатит.

Ноябрь 2013 года, Петр Павленский во время акции "Фиксация" на Красной площади.Фото: EAST NEWS

Пока парижане трепещут, ожидая очередных представлений освобожденного художника, в Москве, поревновав смелости П. А. Павленского, с не менее решительными заявлениями выступил знаменитый писатель Д. Л. Быков. Он сообщил, что когда настанет светлый час освобождения нашей родины (а он вот-вот настанет, от писателя мы слышим это уже девятый год кряду), падет произвол и восстанет народ великий, могучий, свободный, то "Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки будет биография генерала Власова. Это так, я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу". Непонятно, правда, что мешает написать ее сейчас – вся фактология доступна, а если издательство "Молодая гвардия" не захочет публиковать книгу про Власова, есть масса других способов поделиться ею с читателями. Интернет на что?

Но в любом случае книга про генерала будет апологетической, поскольку, по мнению писателя, "российская гражданская война 40-х годов" (так он называет Великую Отечественную), как, впрочем, и сегодняшняя общественная ситуация, приводила и приводит к тому, что "единственный настоящий патриот – это тот, кто находится в абсолютном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Быть патриотом -- значит быть русофобом".

А освобождение России Гитлером (так прямо и говорит – не оккупация, но именно освобождение) не задалось, так как Гитлер страдал крайним антисемитизмом: "Я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев не было бы его главной задачей… Но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией в России не победит никогда". Роль Ивана, поднимавшегося за Русь Святую в последнюю, смертную атаку, малозначима по сравнению с недоверием русской интеллигенции. Ясно, что не Иван сломал хребет зверю.

Писатель Дмитрий Быков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно много говорить о подлинной, а не фантастической истории войны, но впрочем, зачем? Давно известно, что Д. Л. Быков – знатный мельник, две мельницы у него на море, на окияне, одна мелет вздор, другая чепуху. И что, весь вздор подвергать серьезному разбору?

Тут дело в другом. И Быков, и Павленский – "Толстый и тонкий", как сказал бы А. П. Чехов – живут скандалом и, кстати, даже могли бы выступать с совместными эстрадными номерами. На тему "Все отвергал – законы, совесть, веру". Тут апология маркиза и апология Власова примерно на одной линии. Главное – чтобы цепляло, поскольку без регулярного гевалта все забудут.

Но тут требуется большое искусство – как всякому канатному плясуну. Ошибка может дорого стоить – как она дорого стоила Павленскому, не уразумевшему со своей пироманией, что Париж – не Москва, здесь вам не тут. Кажется, ошибся со своей наглостью и Д. Л. Быков. Бывает, тем более, что вряд ли кто особо пожалеет плясуна.

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