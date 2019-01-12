2019-01-12T18:28:55+03:00
Наука

Спутник минус, система плюс

Стоит ли делать из последних происшествий в космосе апокалиптические выводы
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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О том, что российская космическая отрасль испытывает большие проблемы, не говорили только самые ленивые. Фото Юрий Смитюк/ТАССО том, что российская космическая отрасль испытывает большие проблемы, не говорили только самые ленивые. Фото Юрий Смитюк/ТАСС
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Сразу два недавних события в ближнем космосе взволновали российскую либеральную и украинскую патриотическую общественности. Пару дней назад прошли вызвавшие резонанс сообщения о том. что в атмосфере нашей планеты сгорел российский военный спутник «Космос-2430» из системы предупреждения о ракетном нападении. А в эту субботу не меньше эту же публику взволновала информация о том, что российские ученые потеряли связь с единственным большим российским же космическим телескопом «Спектр-Р». И в том, и в другом случае этой публике было трудно скрыть свою радость по поводу того, что «в Рашке все развалилось» и, мягко говоря, профукали «все полимеры» и «наследие великой державы».

О том, что российская космическая отрасль испытывает большие проблемы, не говорили только самые ленивые. Гораздо меньше обращали внимание на то, что она эти проблемы старается решать, и что это у нее с той или иной степенью успеха получается. Не везде, не все и не сразу, но получается. И, как это ни странно выглядит на первый взгляд, но оба эти упомянутых случая можно записать, скорее, в плюсы российской космонавтике, чем в минусы.

Что касается военного спутника, то российская военная космическая группировка от его сведения с орбиты ничуть не пострадала. Запущенный в 2007-м году на орбиту он был выведен из состава группировки еще в 2012-м году, после того, как отработал свой ресурс. Более того, именно этот спутник входил в самую первую систему предупреждения «Око», которая давно была заменена на последующую систему «Око-1». А затем и на современную Единую космическую систему (ЕКС) с аппаратами «Тундра», которая способна сама не только засечь момент запуска, но и рассчитать траектории баллистической ракеты и вероятный район поражения. Так что факт того, что российский спутник еще 6 лет находился на орбите после того, как был выведен из действующий группировки – это, дамы и господа, а также товарищи, совсем не неудача и, уж тем более, не поражение с катастрофой.

Аналогичная история и с единственным большим российским космическим телескопом. Во-первых, история с телескопом «Спектр-Р» еще не завершена. В воскресенье 13-го января связь с ним попытаются восстановить, и шансы на это остаются, поскольку, как объяснили в РАН, подобные истории с потерей связи уже были и раньше. Вообще-то «Спектр-Р» - это непосредственно космический аппарат, а уже на его базе смонтирована международная орбитальная астрофизическая обсерватория проекта «Радиоастрон». На счету этого радиотелескопа – многочисленные открытия. В течение каждого месяца на нем проходило в среднем не менее 100 научных экспериментов, а некоторые результаты стали значимыми достижениями всей мировой науки.

Но самое интересное в этой истории заключается в том, что у выведенного на орбиту 18 июля 2011 года «Спектра-Р» гарантийный срок эксплуатации закончился еще в 2014-м. Тогда срок его работы продлили до 2016-го, а после истечения и этого срока продлили и еще раз – до конца наступившего 2019-го. Причем, в этом случае продление отнюдь не означает, что аппарат технически должен отработать до конца обозначенного срока. Продление означает в первую очередь тот факт, что под реализацию программы гарантируется необходимое для проекта финансирование. Что для такого финансово затратного проекта является чуть ли не главным фактором.

И даже если в воскресенье попытки установить связь с обсерваторией не увенчаются успехом, то это также никакая не катастрофа и не повод распускать сопли и трагически воздевать руки по поводу «профуканных полимеров». «Спектр-Р» в два с половиной раза переработал гарантийные сроки, как заявили в «Роскосмосе». Радость одних и плач других по этому поводу совершенно не соответствуют реальной ситуации. Российские космические аппараты функционируют в штатном режиме, говоря профессиональным языком. Тем более, что на эту весну запланирован запуск следующей станции проекта «Радиоастрон» - аппарата «Спектр-РГ». До сих пор подготовка к его запуску шла с определенными трудностями, но теперь, особенно, если связь со «Спектром-Р» так и не удастся наладить, ему наверняка будет отдан приоритет.

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