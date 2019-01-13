2019-01-13T13:20:46+03:00
В мире

США грозят немцам санкциями за «Северный поток-2»

Об этом сообщил посол Штатов в Германии Ричард Гренелл
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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"Северный поток - 2" должен избавить Европу от нестабильности транзита газа через Украину."Северный поток - 2" должен избавить Европу от нестабильности транзита газа через Украину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Атлантическое единство» — один из краеугольных камней Запада, но сейчас он, похоже, дал трещину. Как сообщает газета Bild, посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассылает официальные письма немецким компаниям с требованием отказаться от участия в проекте «Северный поток-2».

Напомним, так называется газопровод из российской Усть-Луги в немецкий Грайфсвальд по дну Балтийского моря, который должен избавить мощнейшую экономику Европы от нестабильности в транзите нашего «голубого топлива» через украинскую газотранспортную систему. Проект этот — международный, в качестве поставщиков материалов и оборудования задействовано немало западных фирм, включая немецкие.

И вот сейчас американское посольство в Берлине вместо братских приветов рассылает им плохо скрытые угрозы: «Прошу вас учитывать риски, которую этот проект несёт для европейской энергетической безопасности, репутационные издержки и возможность санкций», — говорится в типовом письме. Далее следуют уже традиционные мантры о «российской агрессии» и «неправильном поведении» Москвы.

— Последние пару лет администрация США ведёт с немецким бизнесом «холодную войну»: например, автоконцерн «Фольксваген» американцы недавно подвергли миллиардным штрафам за якобы «нарушение экологии» его дизельными двигателями. Логика Вашингтона объяснима: Трамп хочет вернуть в Америку реальное производство, и конкуренты на рынке в лице германских и других европейских концернов ему не нужны. Противодействие «Северному потоку-2» — всего лишь другой фронт этого экономического противостояния. К сожалению, часть немецкой элиты (например, тандем правящих партий под руководством канцлера Ангелы Меркель) по-прежнему ориентируется на Запад, — сказал нам кандидат политических наук, германист Александр Лапин. — Всё это может привести к тому, что на следующих выборах партия Меркель проиграет, поскольку уже не отражает ни интересы народа, ни национального бизнеса.

Ввод в эксплуатацию «СП-2» ожидается в конце нынешнего года.

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