Московское метро продлят до района Рублево-Архангельское

Столичное метро с каждым годом становится больше. В новых планах строительство радиальной линии в район Рублево-Архангельское. Приступить к работам смогут уже в 2021-2022 годах. Это будет семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» (пока это рабочие названия, в дальнейшем могут быть иными). Длина линии около 19 км.

- Работы планируется вести в два этапа: сначала построить линию от района Строгино в Рублево-Архангельское, а потом – от Строгино в центр Москвы, к соединению с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ныне при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) закладывается возможность прокладки новой радиальной ветки. Возле будущей станции «Улица Народного Ополчения» уже формируются съезды для строительства линии метро в Рублево-Архангельское.

Стройку новой линии планируют начать через два-три года, так как сейчас в приоритете работы на БКЛ. Как раз сейчас в районах Хорошево-Мневники и Кунцево возводят жилые дома, а значит пассажиропоток будет увеличен и метро там будет актуальным видом транспорта.

Кстати, прорабатывается еще несколько проектов расширения московского метро: строительство линии в Новой Москве, новых участков Люблинско-Дмитровской линии и Калининско-Солнцевской линии, дополнительной станции Арбатско-Покровской линии в районе Гольяново.

КСТАТИ

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