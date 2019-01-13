Женская сборная России впервые за семь лет выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе итог женской эстафетной гонки - отличный для нашей команды! Россиянки, выставив экспериментальный состав, пришли к финишу на первом месте.

Ключевым моментом гонки стала стрельба на последнем рубеже. Уверенно лидировавшая до этого немецкая биатлонистка Дениз Херманн приехала первой на стрельбу. Наша Екатерина Юрлова - второй с отставанием в районе 8 секунд. Что же началось, когда Херманн открыла огонь! Настоящая дуэль возникла в тот момент, когда у немки было 2 незакрытых мишени на 2 патрона, а у россиянки - 2 на 3 патрона. Херманн мажет оба выстрела и едет на 2 круга, а наша Катя уверенно уезжает первой к финишу, спокойно приводя свою команду к победе.

Итоговый результат сборной России - 1 час 18 минут 46,3 секунды, 0 штрафных кругов и 8 дополнительных патронов. Второй на финише стала команда Германии. Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс и Дениз Херман отстали от россиянок на 33,5 секунды. У немецкой сборной - 2 штрафных круга и 10 доппатронов. "Бронза" у команды Чехии в составе Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова. У них 1 круг, 6 дополнительных патронов и отставание в 36,7 секунды.

Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету на Кубке мира в Оберхофе в 2012 году. То есть этого успеха мы ждали семь лет! Последний раз наши девушки были в тройке лучших в январе 2016 года. В прошлый раз наши в 2012 году были первыми в "классическом" составе - Анны Богалий-Титовец, Светланы Слепцовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. Это было тоже на этапе Кубка мира в Оберхофе.

За нас бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова