2019-01-13T15:51:23+03:00
Политика

Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному

Главе Росгвардии придется поработать с юридическим оформлением своих претензий к оппозиционеру
Игорь ЯКУНИН
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Директор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАССДиректор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как сообщило агенство ТАСС, Люблинский столичный районный суд «оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ».

Ровно месяц назад представитель руководителя российской силовой структуры подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному российскому оппозиционеру. Но, поскольку в исковом заявлении были выявлены несоответствия, а их до 9 января не устранили, в том числе, возможно, и в связи со сменой адвоката у истца, то сейчас суд вынужден был иск вернуть.

То есть, заинтересованная общественность в ближайшее время не увидит прений в суде, где два известных человека спорили бы на сущностные темы и на кону стояли бы 1 миллион рублей (затребованные оскорбленной стороной).

Комментариев со стороны истца в воскресенье не последовало.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Росгвардии Виктор Золотов: «Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил»

Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору Золотову, когда он выходил с очередного совещания с офицерами Росгвардии. Разговор получился хотя и не запланированным, буквально на ходу, но тем не менее — расставляющим точки над слухами, которые ходили в последнее время (подробности)

Виктор Золотов: "Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил".Спецкор Комсомольской правды задал несколько вопросов генералу армии Виктору Золотову

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