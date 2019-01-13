2019-01-13T17:00:35+03:00
Происшествия

Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево»

Службы аэропорта делают все возможное для минимизации задержек рейсов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Самолет чешской авиакомпании Smart Wings.Самолет чешской авиакомпании Smart Wings.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самолет чешской компании Smart Wings при разгоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Инцидент произошел 13 января во время выполнения рейса «Москва-Прага». Об этом подтвердили в пресс-службе «Шереметьево».

- Службы аэропорта Шереметьево (пожарные, хендлинг, медики, сотрудники службы безопасности) незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

На борту в тот момент находилось 40 пассажиров и 7 членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Оперативно была проведена высадка людей, всех доставили в терминал. Пассажирам вернули багаж. Представители авиакомпании уже предложили пассажирам лететь в аэропорт «Вацлав Гавел» следующим рейсом в 18.00.

Cамолет уже подготовили к буксировке на место стоянки. Для этого временно пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу (ВВП-1).

- Службы аэропорта Шереметьево предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий выката самолета авиакомпании Smart Wings и минимизации сложностей и задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

ВАЖНО

О статусе рейса на вылет и прилет можно узнать на сайте аэропорта Шереметьево www.svo.aero или по тел кол-центра 8 (495) 578-65-65.

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