Что за день! Мужская сборная России впервые за 3 года выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону

Вслед за женской командой России, которая выиграла впервые с 2012 года эстафету на этапе Кубка мира, на дистанцию своей гонки ушли наши мужчины. И у нас был оптимальный боевой состав обновленной сборной - той самой, которая теперь без Антона Шипулина. Тренерский штаб нашей команды включил в эстафетную четверку тех, кто хорош на данный момент: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Максим Цветков прошел хорошо свой этап и сдал Гараничеву место в тройке лучших в компании Франции, Чехии и Германии. И Гараничев не подкачал на своем этапе. Он отстрелял "по нулям". И Гараничев "привез" 49,8 секунд отрыва от команды Норвегии своему следующему напарнику. Дмитрий Малышко.

Он отстрелял "по нулям" оба рубежа, взяв по одному доппатрону на каждом из подходов. Но у конкурентов дела обстояли на порядок хуже - на последний этап вице-лидер Кубка мира Александр Логинов ушел с преимуществом в 1 минуту и 11 секунд над Мартеном Фуркадом. И через пару минут над стадионом в Германии раздалась "Калинка-малинка".

Передача эстафеты на 4 этап.

Первая стрельба Логинова заставила слегка понервничать - 2 дополнительных патрона, но Александр справился с потоками ветра. И уехал "чистым" с первого огневого рубежа. Слово за Фуркадом - пять из пяти. И со стрельбища он уехал, проигрывая Логинову 48,1 секунду.

А на последнем огневом рубеже Александр Логинов слегка поторопился и закрыл все 5 мишеней из 7 патронов. Фуркад же был быстр - пять из пяти снова. Но на выходе со стрельбища - 41,7 секунд. Слишком большой запас для российского спортсмена. Третьим же в минуте отставания от француза уехал австриец Юлиан Эберхард.

Победа России.

18 февраля 2017 года наша команда выиграла эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене. А в Кубке мира наши были первыми в Антхольце 24 января 2016 года. Тогда за нас бежали те же - Цветков, Гараничев, Малышко и Антон Шипулин.

И вот - новая строчка в истории. 1 час 20 минут 54,3 секунды - победный результат сборной России. Мартен Фуркад и вовсе бросил бороться на финише дистанции, приехав вторым на финиш вслед за Логиновым.