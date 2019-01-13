2019-01-13T18:12:35+03:00
Происшествия

В Шереметьево открыли полосу после инцидента с чешским самолетом

Ранее проводилась буксировка воздушного судна, выкатившегося с ВВП
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден временно закрыть ВПП-1.В связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден временно закрыть ВПП-1.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Службы аэропорта «Шереметьево» в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по буксировке чешского самолета, который 13 января выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). В настоящее время полоса открыта.

- Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании «Smart Wings». Взлетно-посадочная полоса открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт начал работу без ограничений, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Напомним, ранее в связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден временно закрыть ВПП-1, чтобы эвакуировать чешский самолет. Также потребовалась эвакуация 40 пассажиров и 7 членов экипажа (никто не пострадал). Это вызвало задержки рейсов других авиакомпаний.

Сейчас уже полоса работает без ограничений, но при этом в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов. Как объясняют в «Шереметьево», это связано со скоплением самолетов, которые ожидали разрешение на взлет и вылет.

ВАЖНО

О статусе рейса можно узнать на сайте аэропорта Шереметьево www.svo.aero или по тел кол-центра 8 (495) 578-65-65.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево»

Службы аэропорта делают все возможное для минимизации задержек рейсов (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Российский МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после совместных переговоров
В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетом
Оппозиционная партия Белоруссии выступила за ограничение трансляции российских каналов
Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны
Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"
Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов
"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента
В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео
Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании
Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины