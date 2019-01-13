В Шереметьево открыли полосу после инцидента с чешским самолетом

Службы аэропорта «Шереметьево» в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по буксировке чешского самолета, который 13 января выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). В настоящее время полоса открыта.

- Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании «Smart Wings». Взлетно-посадочная полоса открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт начал работу без ограничений, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Напомним, ранее в связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден временно закрыть ВПП-1, чтобы эвакуировать чешский самолет. Также потребовалась эвакуация 40 пассажиров и 7 членов экипажа (никто не пострадал). Это вызвало задержки рейсов других авиакомпаний.

Сейчас уже полоса работает без ограничений, но при этом в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов. Как объясняют в «Шереметьево», это связано со скоплением самолетов, которые ожидали разрешение на взлет и вылет.

ВАЖНО

О статусе рейса можно узнать на сайте аэропорта Шереметьево www.svo.aero или по тел кол-центра 8 (495) 578-65-65.

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Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево»

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