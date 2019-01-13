Почему Россия умнее Британии, Канады и Сингапура

Исследование провел британский портал Vouchercloud.com. Были взяты три критерия: число нобелевских лауреатов, средний IQ населения и итоги успеваемости в школах.

В нашем интеллектуальном «лукошке» лауреатов премии имени изобретателя динамита не так, чтобы мало — набралось на 8-е место. По уровню образования уверенно вошли в шестерку. А вот в плане среднего уровня интеллекта сограждан — увы, мы где-то в конце третьего десятка… Может утешить то, что у американцев с IQ народа дело совсем швах. Зато нобелевских лауреатов, которые за океан переселяются рядами и колоннами —у янки хоть ложкой ешь, оттого и общее 4-е место. Китай же на второе место вытащил почти рекордный общий интеллект населения. А Япония лидирует из-за общей гармонии всех трех показателей.

Характерно, что такие высокоразвитые страны как Сингапур и Тайвань, где и уровень образования и IQ населения довольно высок, в десятку не попали — просто потому что не «обзавелись" своими нобелевскими лауреатами...

10 САМЫХ УМНЫХ СТРАН

1. Япония

2. Швейцария

3. Китай

4. США

5. Нидерланды

6. Россия

7. Бельгия

8. Великобритания

9. Канада

10.Южная Корея

Прокомментировать итоги исследования мы попросили Сергея Казарновского, заслуженного учителя России:

- У нас есть все возможности, чтобы такой "умной страной" быть. Ну вот наше музыкальное образование последние лет 200 не реформируется — там гаммы играют с утра до вечера — и что? При том в каждом уважающем себя оркестре мира русские музыканты играют Чайковского и Рахманинова.

Что касается нашего образования, то все последние годы мы только и занимаемся, что его реформированием. С утра до вечера. Нет понимания целеполагания. Когда сначала один министр говорит, что нам нужно ЕГЭ, потом другой — что не нужно… И уезжают люди, чтобы нормальное образование для последующей нормальной работы получить в спокойной обстановке…

Вот последние изыскания ВШЭ о новом представлении об образовании — там говорится, что нужны уже другие параметры. Мы живем во времени, когда не всегда заранее известно, какие качества и знания понадобятся завтра и тем более послезавтра. Максимальный универсализм наступает. А это — принципиально другой взгляд на образование, где нет отдельной биологии или физики. И если на вопрос «почему декабристы вышли на Сенатскую» ответ ученика будет «потому что камень падает с горы по закону всемирного тяготения" и потому, что «есть разность потенциалов» будет считаться более верным, чем конкретные исторические причины восстания...

Надо учиться видеть явления в разрезе разных областей знания и пользоваться и тем, и другим, и третьим. Хотя многие не готовы к постоянным переменам...

КСТАТИ

Кого и как учит Россия

Через 6 лет Россия должна войти в десятку стран с самым качественным и современным образованием. Такую задачу поставил президент. А где мы находимся сегодня? Давайте посмотрим статистические данные (подробности)