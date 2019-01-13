Шереметьево о съезде с полосы чешского самолета: "Качество уборки летного поля было высоким"

Следователи начали проверку после инцидента в Шереметьево, где 13 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Боинг 737 чешской авиакомпании "Smart wings". После ликвидации последствий, а именно эвакуации 40 пассажиров, 7 членов экипажа и буксировки самолета, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

- По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы, - сообщили в Следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку после инцидента с самолетом. Фото: Предоставлено пресс-службой Шереметьево

Однако в Шереметьево опровергают версию с заснеженной полосой.

- Средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициэнт сцепления и высокое качество уборки летного поля в Шереметьево на момент возникновения инцидента, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

По предварительным данным аэропорта, в объяснительной записке командира воздушного судна значится "при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал ассиметричный вывод двигателей рудами на взлетный режим".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686103" frameborder="0"></iframe> Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево».Алиса ТИТКО

Напомним, что из-за инцидента в "Шереметьево" была временно закрыта взлетно-посадочная полоса (ВПП-1). Службы аэропорта в кратчайшие сроки эвакуировали пассажиров и экипаж, производили буксировку самолета на место стоянки, чтобы минимизировать задержки рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.

- В настоящее время аэропорт обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, вылет рейсов обеспечивается по расписанию, - добавила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

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