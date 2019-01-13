Шереметьево о съезде с полосы чешского самолета: "Качество уборки летного поля было высоким"
Следователи начали проверку после инцидента в Шереметьево, где 13 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Боинг 737 чешской авиакомпании "Smart wings". После ликвидации последствий, а именно эвакуации 40 пассажиров, 7 членов экипажа и буксировки самолета, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.
- По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы, - сообщили в Следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку после инцидента с самолетом. Фото: Предоставлено пресс-службой Шереметьево
Однако в Шереметьево опровергают версию с заснеженной полосой.
- Средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициэнт сцепления и высокое качество уборки летного поля в Шереметьево на момент возникновения инцидента, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.
По предварительным данным аэропорта, в объяснительной записке командира воздушного судна значится "при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал ассиметричный вывод двигателей рудами на взлетный режим".
Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево».Алиса ТИТКО
Напомним, что из-за инцидента в "Шереметьево" была временно закрыта взлетно-посадочная полоса (ВПП-1). Службы аэропорта в кратчайшие сроки эвакуировали пассажиров и экипаж, производили буксировку самолета на место стоянки, чтобы минимизировать задержки рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.
- В настоящее время аэропорт обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, вылет рейсов обеспечивается по расписанию, - добавила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.
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