2019-01-13T22:26:43+03:00
Происшествия

Шереметьево о съезде с полосы чешского самолета: "Качество уборки летного поля было высоким"

Ранее следователи заявили, что снег мог стать причиной происшествия [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Из-за инцидента в "Шереметьево" была временно закрыта взлетно-посадочная полоса. Фото: Предоставлено пресс-службой ШереметьевоИз-за инцидента в "Шереметьево" была временно закрыта взлетно-посадочная полоса. Фото: Предоставлено пресс-службой Шереметьево
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку после инцидента в Шереметьево, где 13 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Боинг 737 чешской авиакомпании "Smart wings". После ликвидации последствий, а именно эвакуации 40 пассажиров, 7 членов экипажа и буксировки самолета, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

- По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы, - сообщили в Следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку после инцидента с самолетом. Фото: Предоставлено пресс-службой Шереметьево

Следователи начали проверку после инцидента с самолетом. Фото: Предоставлено пресс-службой Шереметьево

Однако в Шереметьево опровергают версию с заснеженной полосой.

- Средства объективного контроля за аэродромом и полученные электронные данные подтверждают высокий коэффициэнт сцепления и высокое качество уборки летного поля в Шереметьево на момент возникновения инцидента, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

По предварительным данным аэропорта, в объяснительной записке командира воздушного судна значится "при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал ассиметричный вывод двигателей рудами на взлетный режим".

Чешский самолет выкатился за пределы полосы в «Шереметьево».Алиса ТИТКО

Напомним, что из-за инцидента в "Шереметьево" была временно закрыта взлетно-посадочная полоса (ВПП-1). Службы аэропорта в кратчайшие сроки эвакуировали пассажиров и экипаж, производили буксировку самолета на место стоянки, чтобы минимизировать задержки рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.

- В настоящее время аэропорт обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Ситуация стабилизируется, вылет рейсов обеспечивается по расписанию, - добавила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Шереметьево открыли полосу после инцидента с чешским самолетом

Ранее проводилась буксировка воздушного судна, выкатившегося с ВПП (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе
Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"
В Белом доме запрашивали у Пентагона разрешение на удар по Ирану
Польша объявила о строительстве острова в Калининградском заливе
Дональд Трамп пожаловался, что демократы развлекаются вместо проведения переговоров
Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны
Российский МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после совместных переговоров
В " Шереметьево" снова заработали все полосы после ЧП с чешским самолетом
Оппозиционная партия Белоруссии выступила за ограничение трансляции российских каналов
Премьер-министр Греции Ципрас заявил об отставке министра обороны страны
Алексей Пушков назвал цель заявлений посла США по поводу "Северного потока-2"
Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов
"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента
В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео
Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании
Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины