2019-01-14T02:29:46+03:00
Телевизор

Клюшка моя, я по тебе скучаю

На экраны возвращается хоккейный сериал «Молодежка»
Глеб ГУБАРЕВ
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Тренер Макеев (Денис Никифоров, в центре) отмечает очередной гол своих «Медведей». Фото: Канал СТСТренер Макеев (Денис Никифоров, в центре) отмечает очередной гол своих «Медведей». Фото: Канал СТС
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Зимой принято махать не шашками, а клюшками, поэтому в середине января зрителям придется следить за результатами команды Высшей хоккейной лиги «Медведи». И делать это будут не только фанаты ледовых сражений, но и поклонники эмоциональных мелодрам, ведь сериал «Молодежка», уже шестой год рассказывающий о жизни игроков «Медведей», сугубо спортивной информацией не ограничивается. Романы, разводы, финансовые проблемы, неизлечимые болезни - все, что должно быть в хрестоматийной мыльной опере, в «Молодежке» имеется. Вот и финальный сезон, первая часть которого была показана на канале СТС минувшей осенью, наполнен слезами и интригами. Закончились осенние серии на высокой ноте: от тренера «Медведей» Сергея Макеева (Денис Никифоров) ушла жена, решив, что он изменяет ей со спортивным директором команды Викторией Каштановой (Екатерина Климова). При этом сама Каштанова была атакована неизвестным хулиганом, который темным вечером отоварил беззащитную даму чем-то тяжелым по голове. Кто же решился на такую мерзость? Уж не пасынок ли Макеева, хоккеист Антон Антипов (Иван Мулин), известный своей вспыльчивостью и жаждущий отомстить за поруганную честь матери? В новых сериях нам предстоит это выяснить. Также мы узнаем о новых творческих перспективах, которые внезапно откроются перед одним из самых колоритных персонажей фильма - балагуром Николаем Семеновичем Бакиным (Николай Добрынин), чей сын защищает ворота «Медведей».

Сергей Шакуров сыграл в новых сериях опытного хоккейного наставника Ивана Качалова. Фото: Канал СТС

Сергей Шакуров сыграл в новых сериях опытного хоккейного наставника Ивана Качалова. Фото: Канал СТС

О собственно хоккейных делах авторы тоже не забудут и представят еще одну интригу - клуб «Металлист», являющийся главным конкурентом «Медведей», возглавит опытный специалист Иван Качалов, который когда-то тренировал Сергея Макеева. В этой своеобразной дуэли учитель и ученик выяснят, у кого коньки острее, а клюшка длиннее. Кстати, роль Качалова досталась мэтру отечественного актерского цеха Сергею Шакурову. Возможность исполнить роль ледового командарма народный артист РСФСР воспринял с энтузиазмом.

- Я давно дружу с нашим прославленным хоккеистом Александром Мальцевым, но вот сам никогда не играл, - признался актер. - А тут мой первый съемочный день - и сразу лед!

«Молодежка». С 14 января по будням, 20.00, СТС.

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