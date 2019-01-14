Королева видеть не разрешали

Он родился в ночь на 31 декабря 1906 года и прожил 59 лет и две недели. Не только трудно - невозможно представить, что удалось бы сделать еще Королеву, проживи он хотя бы еще полстолько, - вполне бы такое могло быть, ведь до своего последнего дня он был полон идеями, и ведь это взлеты его мысли питают по сегодняшний день современную космонавтику.

Жизнь его по вынужденным, но уже по вполне понятным причинам протекала за высокой глухой оградой. В 1939 году, когда выдуманных врагов народа сгоняли за ограду с колючей проволокой, Сергей Павлович был брошен на Колыму, где его использовали «на общих работах». Мой друг, замечательный обозреватель «Комсомолки» Ярослав Голованов, уже работавший над книгой о Королеве, в начале шестидесятых послал официальный запрос в архив лагерей того времени и получил удручающий ответ: заключенного с таким именем среди всех прочих не числится. А он был там! И уж не по своей воле, конечно же, добывал золото на прииске «Мальдяк». Это была первая в его жизни высокая и глухая ограда: приговор - 10 лет лагерей. Потом, когда без людей, способных создавать нечто, необходимое для защиты страны перед надвигающейся грозой, их понемногу стали вытаскивать из зон, для того чтобы направить за другую, но все равно глухую ограду. Так Королев попал в КБ-29, руководимое Андреем Туполевым - тем самым, про которого один негодяй бросил, глядя в глаза «вождю всех народов»: «Товарищ Сталин, я заявляю, что Туполев - вредитель и враг народа!» Тогда Туполева вождь не тронул, но чуть позже отправил-таки за решетку. И вот там, за той высокой глухой оградой, Королев стал работать над нашим лучшим бомбардировщиком времен Великой Отечественной. В «шарашке», как называли тогдашние многочисленные сверхсекретные КБ, конечно же, было много легче, чем в зоне, но главное - в мыслях своих узники были свободны!

Что происходило потом, знаем и будем помнить: создание первого спутника Земли - это уже работа Королева и всех, кто работал бок о бок с ним, потом - взлет Гагарина, но и тогда имя Сергея Павловича как Генерального конструктора еще в полный голос произносить не разрешалось - из соображений секретности.

А жил он в двух шагах от автора этих строк, в Останкине, за высоким глухим забором, из-за которого скромный, хотя и двухэтажный кирпичный дом ни с какого расстояния невозможно было увидеть. Однажды поздно вечером Слава Голованов попросил составить ему компанию - сходить к этому дому и передать Сергею Павловичу материал, который Слава написал для газеты. Оба мы понимали, конечно, что в дом нас не пустят, хотя Королев и знал о предстоящем визите. Так оно и случилось. Маленькое окошечко в узкой двери приоткрылось, под низко надвинутым козырьком военной фуражки блеснули строгие глаза с вопросом. Мы объяснили, и Голованов уже протянул пакет с просьбой передать его хозяину дома, как караульный ответил: «Не имею права принять!» С трудом удалось уговорить вызвать дежурного офицера, и только он принял пакет. Дня через три материал появился в газете.

А потом мы со Славой стояли в почетном карауле в Доме союзов, провожая Сергея Павловича в его последний путь. Давно это было...

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«Комсомолка» рекомендует: истории жизни и открытий выдающихся ученых, повлиявших на развитие космонавтики, в серии «Великие умы России» на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

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