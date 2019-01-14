Анна Семенович похвасталась, как отдыхает с «большим человеком»

Последние пять лет Анна Семенович на новогодние праздники всегда уезжала в жаркие страны. Певица проводила время в Таиланде и на Бали, где устраивала фотосессии в купальниках. Но в этом году звезда отступила от традиций и улетела на горнолыжный курорт Валь Торанс во Франции, причем не одна. В соцсетях девушка поделилась фотографией с незнакомцем, который стоит к камере спиной, но при этом нежно приобнимает пышногрудую красавицу за талию.

«Когда Большой человек рядом, чувствую себя гораздо счастливее», - подписала экс-солистка группы «Блестящие» снимок. В конце комментария певица поставила романтическое «сердечко».

ann_semenovich Когда Большой человек рядом, чувствую себя гораздо счастливее

«Аня, вас можно поздравить?», «Вы встретили своего любимого?! Ура!», «Ой, а почему вы не показываете его лица?», - тут же откликнулись в комментариях поклонники. Но певица не стала никак комментировать интригующую фотографию.

Не исключено, что таким образом, красавица просто решила добавить интриги в свой отдых, а на фото запечатлелись вместе с другом, ведь кататься на лыжах девушка приехала в большой компании. Друзья отлично проводят вместе на курорте: не отказывают себе в местных деликатесах, собираются по вечерам, где играют в игры, ходят на танцы. Как призналась сама Семенович, она отдыхает по полной и не считает калории, запасаясь силами перед трудовыми буднями.