2019-01-14T13:45:43+03:00
Звезды

Анна Семенович похвасталась, как отдыхает с «большим человеком»

Кажется, певица очень счастлива вместе с новым возлюбленным
Ольга АНТОНОВА
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Анна Семенович на горнолыжном курорте.Анна Семенович на горнолыжном курорте.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Последние пять лет Анна Семенович на новогодние праздники всегда уезжала в жаркие страны. Певица проводила время в Таиланде и на Бали, где устраивала фотосессии в купальниках. Но в этом году звезда отступила от традиций и улетела на горнолыжный курорт Валь Торанс во Франции, причем не одна. В соцсетях девушка поделилась фотографией с незнакомцем, который стоит к камере спиной, но при этом нежно приобнимает пышногрудую красавицу за талию.

«Когда Большой человек рядом, чувствую себя гораздо счастливее», - подписала экс-солистка группы «Блестящие» снимок. В конце комментария певица поставила романтическое «сердечко».

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Когда Большой человек рядом, чувствую себя гораздо счастливее
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«Аня, вас можно поздравить?», «Вы встретили своего любимого?! Ура!», «Ой, а почему вы не показываете его лица?», - тут же откликнулись в комментариях поклонники. Но певица не стала никак комментировать интригующую фотографию.

Не исключено, что таким образом, красавица просто решила добавить интриги в свой отдых, а на фото запечатлелись вместе с другом, ведь кататься на лыжах девушка приехала в большой компании. Друзья отлично проводят вместе на курорте: не отказывают себе в местных деликатесах, собираются по вечерам, где играют в игры, ходят на танцы. Как призналась сама Семенович, она отдыхает по полной и не считает калории, запасаясь силами перед трудовыми буднями.

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