Екатерина Стриженова показала как сейчас выглядит Николай Носков после инсульта

27 марта 2017 года Николай Носков попал в больницу с диагнозом «ишемический спинальный инсульт». Несмотря на скорую помощь лучших врачей, через несколько дней состояние певца ухудшилось и и медики вынуждены были подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Больше недели Николай находился в реанимации, его наблюдают лучшие реаниматологи. Спустя две недели состояние певца улучшилось, и его перевели сначала в обычную палату, а еще через две недели выписали. Дальше Носкова ждал долгий путь реабилитации. Снова научиться говорить и жить полноценной жизнью звезде помогала любящая супруга Марина, вcе эти 1,5 года она была рядом с ним, помогая и ухаживая за больным мужем.

Сейчас Николай Носков готовит к записи новый альбом и подумывает о том, чтобы вернуться на сцену. Несмотря на то, что процесс реабилитации до конца не закончен. А на днях, экс-участник группы "Парк Горького" отпраздновал свое 63-летие и с личным праздником его заехала поздравить Екатерина Стриженова с супругой.

«Заехали поздравить и пожелать здоровья! Ждите новый альбом, Коля работает над материалом», — пообещала Стриженова, которая является близкой подругой Носкова.

Надо отметить, что в период реабилитации Николай Носков старался не показываться публике.

Он появился на Тв лишь раз в прошлом году, в программе "Идеальный ремонт". В окружении Николая говорят, что артист очень скучает по сцене и мечтает вернуться как можно скорее к выступлениям.