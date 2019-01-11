Третья полоса в "Шереметьево" будет работать с ограничениями в ночное время из-за авиационного шума

Третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" использоваться полноценно не сможет - в ночное время придется ограничивать количество рейсов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)", разработанному Минтрансом.

- Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать – из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить, - говорится в документе.

Минтранс объясняет, что для развития любого аэропорта в России необходима свободная территории. Но, если аэропорт окружен домами, то шансов на расширение наземной инфраструктуры нет. В аэропорту "Шереметьево" в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория. Речь шла почти о 1000 человек, которые жили в зоне строительства и еще несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. Эти земли были выкуплены еще в 2011-2015 годах, тогда из федерального бюджета было потрачено 5,4 млрд рублей.

Третью взлетно-посадочную полосу продолжали строить. И только в сентябре 2018 года стали на официальном уровне говорить о ее близком расположении с крупными населенными пунктами Лобня, Сходня, Зеленоград, что создаст некомфортные условия для проживания людей, а именно авиационный шум.

Минтранс признает, что в наиболее эффективным способом контроля за градостроительной деятельностью на приаэродромной территории является предварительный контроль через согласование с авиационными властями и оператором аэродрома документов градостроительного зонирования.

Ранее сообщалось, что количество пассажиров в "Шереметьево" возросло на 14,3% по сравнению с 2017 годом и должно стать еще больше с запуском третьей взлетно-посадочной полосы и терминала С.

- В 2019 году будут введены в строй новые объекты инфраструктуры: независимая ВПП-3 и Терминал С (1 этап) с паркингом, которые создадут дополнительные перспективы развития для авиакомпаний-партнеров и аэропорта Шереметьево в качестве одного из крупнейших хабов мира, - рассказал Председатель Совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко.