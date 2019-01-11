2019-01-11T12:41:22+03:00
В мире

«Пьющие и падкие на селфи русские туристы» названы худшими гостями немецких курортов

Правда, столь резкие заявления основаны лишь на результатах интернет-опроса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Подобное «исследование» можно считать лишь забавной шуткой на тему национальных стереотипов, но никак не серьёзным источникомПодобное «исследование» можно считать лишь забавной шуткой на тему национальных стереотипов, но никак не серьёзным источникомФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В январские каникулы заметных инфоповодов мало — и СМИ ухватились за новость: «Немцы признались в неприязни к туристам из России». Дескать, на родных и зарубежных курортах жителей Германии раздражает в россиянах... и далее весь набор клюквенных стереотипов: шумные гулянки, пристрастие к алкоголю, чавканье во время еды, грубость... Потом авторы «исследования» всё-таки вспомнили, что на дворе 2019 год, и добавили к «перечню грехов российских туристов» — ещё и... пристрастие к селфи. (С каких пор это стало недостатком, простите?)

Основано сие «исследование» на данных интернет-сервиса ab-in-den-urlaub.de (довольно известный в ФРГ портал для бронирования путешествий). Списывать его результаты на какую-то особую «русофобию», наверно, не нужно — почётное второе место в «антирейтинге худших иностранных туристов» заняли британцы, которым также припомнили пристрастие к кутежам и зелёному змию. Досталось и самим потомкам тевтонов — жители ФРГ также упрекнули соотечественников в перегибах во время «алкотуров».

Ну и главное — подобное «исследование» можно считать лишь забавной шуткой на тему национальных стереотипов, но никак не серьёзным источником:

— Настоящий социологический опрос производится научными методами: делается выборка по всем общественным группам, чтобы в массиве данных были пропорционально представлены люди разного возраста, достатка и социального положения. Отвечает ли этим строгим критериям исследование портала ab-in-den-urlaub.de, которое, видимо, является лишь результатом интернет-голосований? Очень сомневаюсь, — говорит нам доктор социологических наук, профессор Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) Ирина Подойницына. — Хотя, конечно, некую версию реальности оно отражает. Например, на зарубежных курортах я опрашивала сотрудников туристической отрасли, и там тройка «самых буйных» туристов была почти такой же: немцы, русские и на первом месте — англичане.

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