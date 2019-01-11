«Пьющие и падкие на селфи русские туристы» названы худшими гостями немецких курортов

В январские каникулы заметных инфоповодов мало — и СМИ ухватились за новость: «Немцы признались в неприязни к туристам из России». Дескать, на родных и зарубежных курортах жителей Германии раздражает в россиянах... и далее весь набор клюквенных стереотипов: шумные гулянки, пристрастие к алкоголю, чавканье во время еды, грубость... Потом авторы «исследования» всё-таки вспомнили, что на дворе 2019 год, и добавили к «перечню грехов российских туристов» — ещё и... пристрастие к селфи. (С каких пор это стало недостатком, простите?)

Основано сие «исследование» на данных интернет-сервиса ab-in-den-urlaub.de (довольно известный в ФРГ портал для бронирования путешествий). Списывать его результаты на какую-то особую «русофобию», наверно, не нужно — почётное второе место в «антирейтинге худших иностранных туристов» заняли британцы, которым также припомнили пристрастие к кутежам и зелёному змию. Досталось и самим потомкам тевтонов — жители ФРГ также упрекнули соотечественников в перегибах во время «алкотуров».

Ну и главное — подобное «исследование» можно считать лишь забавной шуткой на тему национальных стереотипов, но никак не серьёзным источником:

— Настоящий социологический опрос производится научными методами: делается выборка по всем общественным группам, чтобы в массиве данных были пропорционально представлены люди разного возраста, достатка и социального положения. Отвечает ли этим строгим критериям исследование портала ab-in-den-urlaub.de, которое, видимо, является лишь результатом интернет-голосований? Очень сомневаюсь, — говорит нам доктор социологических наук, профессор Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) Ирина Подойницына. — Хотя, конечно, некую версию реальности оно отражает. Например, на зарубежных курортах я опрашивала сотрудников туристической отрасли, и там тройка «самых буйных» туристов была почти такой же: немцы, русские и на первом месте — англичане.