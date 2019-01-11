Убитым в ЦАР журналистам обещали заплатить за фильм 20 тысяч долларов
Сотрудники Главного следственного управления СК России рассказали, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства на территории Центральноафриканской Республики граждан России Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
"Имеющиеся в распоряжении следствия материалы свидетельствуют о том, что сотрудники интернет-проекта "Центр управления расследованиями" (ЦУР - прим.ред.) предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию", - рассказала подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следователи выяснили, что в ходе подготовки сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого "фиксера" по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он обещал организовать журналистам на территории страны жилье и водителя. Но как позже выяснилось, он это сделать не успел: российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, то есть на два дня раньше запланированной даты, в связи с чем с Мартином не встречались.
Представитель СК России озвучила показания водителя Бьенвеню Доувокама, который был допрошенного с участием российских следователей. Из них следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. Примечательно, что "Фиксер" по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. А водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имел.
Уже 30 июля 2018 года, не дожидаясь охраны, журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города даже центральноафриканские военнослужащие предлагали российским журналистам переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь.
"Следует отметить, что в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок. На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", - рассказала Светлана Петренко об обстоятельствах убийства журналистов.
В СК России отметили, что правоохранительным органам Центральноафриканской республики следствием направлены запросы о правовой помощи, которые частично исполнены. Проведен осмотр автомобиля, допрошены свидетели пребывания журналистов в городах Банги и Сибю, проверяются все автомобили, как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года.
- В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших убийство российских граждан. Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены", - отметили в СК России.
В ТЕМУ
За что погибли российские журналисты в Африке
С утра мне позвонили сразу несколько СМИ, в том числе, что называется, либеральных. Вопрос один: как я отношусь к версии о том, что Орхана Джемаля и его товарищей расстреляли «российские наемники из частной военной компании» (подробности)
«Вы заплатили кучу бабок, вас не волнует разрешение!»: Опубликована переписка между погибшими в ЦАР журналистами и их работодателями
Чем дальше я вчитывался в эту переписку, тем сильнее во мне закипала профессиональная злоба. Я невольно ставил себя на место репортеров, впервые поехавших в неизвестную африканскую страну, полную неведомых опасностей и «подводных камней». (подробности)
МНЕНИЕ
Орхан Джемаль жил и умер, как журналист
Аббас ДЖУМА
Нельзя сказать, что мы с Охраном дружили. Но мы были связаны. Общими друзьями и знакомыми, интересами, профессией и преданностью ей. Мы постоянно сталкивались: лбами, за кулисами телешоу, на улице. Даже в поездках. Последний раз мы с ним летели в одном самолете в Иран. И всю дорогу ругались. Кто знает, во что бы это вылилось, если бы не Максим Шевченко, сидевший между нами. Джемаль был не простым человеком. Как и его отец. Я тысячу раз не согласен с ними по многим направлениям. И насколько не согласен, настолько же восхищаюсь их профессионализмом и знанием своего дела. Уверен, они верили в то, что говорили. При этом не только говорили, но и делали. (подробности)