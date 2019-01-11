2019-01-11T15:01:12+03:00
Спасатель

Не стало Легенды МЧС. На 99 году скончался генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик

Боевому офицеру, спасателю памятник поставили еще при жизни
Евгений САЗОНОВ
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Памятник Ветерану-спасателю рядом с Главным управлением МЧС России на улице Ватутина. Его прототипом стал генерал-лейтенант МихайликПамятник Ветерану-спасателю рядом с Главным управлением МЧС России на улице Ватутина. Его прототипом стал генерал-лейтенант МихайликФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О таких говорят – стал легендой при жизни. И он действительно ей был – Дмитрий Иванович Михайлик носил звание «Легенда МЧС» вполне официально.

98-летний боевой офицер, спасатель, чья судьба – готовый сценарий для художественного фильма, который будет популярен не меньше, чем только что вышедший «Т-34».

Дмитрий Иванович был истинным Защитником Отечества – и в военное, и в мирное время.

Прошел всю Великую Отечественную войну - с июня 1941 до мая 1945-го: на Юго-Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах.

Генерал-лейтенанту было почти 100 лет, но он продолжал удивлять своей энергией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генерал-лейтенанту было почти 100 лет, но он продолжал удивлять своей энергиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 1944 г. капитан Михайлик совершил подвиг, достойный звания Героя Советского Союза: темной ночью, в страшное ненастье, переправился со своими бойцами через Нарву и захватил плацдарм… 20 дней фашисты пытались сбросить наших солдат в реку. 20 дней они оказывали яростное сопротивление. Командир был тяжело ранен, но не оставил бойцов.

В суете документы на представление отважного офицера к Золотой Звезде где-то затерялись. Добиваться заслуженной награды он не стал. За других привык хлопотать. За себя – нет.

В армии Дмитрий Иванович служил до 1972 года. А после стал заместителем начальника Гражданской обороны СССР - предшественницы современного МЧС. На его долю достались испытания не легче военных - ликвидация последствий землетрясений, селей, масштабных пожаров и аварий…

Генерал-лейтенанту было почти 100 лет, но он продолжал удивлять своей энергией. Возглавлял аттестационную госкомиссию Академии гражданской защиты МЧС России, входил в состав коллегии и военного Совета чрезвычайного ведомства, в военный Совет Войск гражданской обороны, коллегию Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ. С 1995 года руководил Центральным Советом ветеранов МЧС России…

Сотни букетов появляются сейчас у памятника Ветерану-спасателю рядом с Главным управлением МЧС России на улице Ватутина. Его прототипом стал генерал-лейтенант Михайлик. Ведь людям, ставшим легендами, и памятники надо ставить при жизни.

На 99 году скончался генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 99 году скончался генерал-лейтенант Дмитрий МихайликФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ ДОСЬЕ

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Дмитрий Иванович был награжден:

- 13 орденами - двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За службу Родине», орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами, орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени;

- более чем 50 медалями (в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги»);

Имя Дмитрия Михайлика носит пожарно-спасательный катер КС-951 Крымского МЧС.

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