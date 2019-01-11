2019-01-11T15:28:32+03:00
Спорт

За Александром Зубковым сохранили титул олимпийского чемпиона Сочи на территории России

Вступило в силу решение Мосгорсуда, апелляция по делу была отклонена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мосгорсуд решил оставить за Зубковым звание Олимпийского чемпиона, но только на территории нашей страныМосгорсуд решил оставить за Зубковым звание Олимпийского чемпиона, но только на территории нашей страныФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу, 11 января, прошло заседание Мосгорсуда по апелляции по делу экс-бобслеиста Александра Зубкова. ОКР оспаривал вынесенное ранее решение оставить за занимающим ныне пост главы Федерации бобслея России статус олимпийского чемпиона. Правда, только на территории нашей страны.

- Определение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения, - объявила коллегия судей.

Как отмечается, данное решение действует только на территории России. Заграницей же он по-прежнему будет считаться лишенным двух золотых медалей Сочи 2014.

Ранее было Мосгорсуд решил оставить за Зубковым звание Олимпийского чемпиона, но только на территории нашей страны. В комментарии адвокатской конторы, представлявшей интересы Александра Зубкова, отмечалось:

- Юристам нашей компании удалось доказать и убедить суд в том, что резолютивная часть решения КАС (в части признания Зубкова «нарушителем правил», «допингистом» и пр.) противоречит как собственной мотивировочной части и установленным арбитрами КАС обстоятельствам дела, так и таким основополагающим конституционным правам, как право каждого обвиняемого в совершении преступления считаться невиновным.

Ибо не было прямо указано фактов нарушения допинг-правил Александром Зубковым, все строилось лишь на косвенных суждениях. Ранее же МОК и CAS лишили Зубкова двух золотых медалей Сочи-2014. Международный Олимпийский комитет первоначально пожизненно отстранил Зубкова от Олимпиад, а Спортивный арбитражный суд смягчил это наказание, заменив только на недопуск к Играм-2018. Но аннулировав результаты Зубкова в Сочи.

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