2019-01-11T16:28:57+03:00
Экономика

Передумали: врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки

Ограничения коснутся только чиновников
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Торжественная линейка 1 сентября. Учительница ведет учеников на первый урок.Торжественная линейка 1 сентября. Учительница ведет учеников на первый урок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Правительство внесет уточнения в новый антикоррупционный законопроект, который ограничивает права госслужащих, а также учителей, врачей и соцработников на получение подарков. Как рассказали в аппарате правительства, законопроект (в конце прошлого года его внесли в Госдуму) распространяется только на чиновников и госслужащих, все остальное - домыслы и неверные трактования.

О том, что ограничения распространят на учителей, врачей и соцработников, ранее заявляли представители Минтруда. С резкой критикой подобных ограничений выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов. Не надо перегибать, не надо дури! - призвала Матвиенко.

После этого в правительстве пришли к выводу, что документ явно требует уточнений. И при этом пояснили, что если бы власти хотели ограничить учителей и врачей в подарках, то они внесли бы изменения не в антикоррупционное законодательство, а в законы «Об образовании» и «О здравоохранении».

Сейчас работники лечебных и образовательных учреждений имеют право принимать подарки не дороже трех тысяч рублей. Эта норма сохранится. Что касается чиновников, то для них предлагается убрать лимит в три тысячи рублей, а вместо этого утвердить жесткий перечень разрешенных подарков. Больше никакого шампанского, конфет, колбасы и прочей снеди. Госслужащим хотят разрешить принимать лишь цветы и печатную продукцию, а также ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения, например, награды от государственных органов. Если чиновник получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему начальству. Такие подарки будут считаться федеральной собственностью.

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