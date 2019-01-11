В московском зоопарке белым медведям и слонам подарили елки

После новогодних праздников в столичном зоопарке в вольерах у животных появились елочки. Нарядно уже стало у азиатских львов, дагестанских туров, голубых баранов, рысей, росомахи. И это не только ради декора интерьера, елочки отдают животным для развлечения. Азиатские львы, амурские тигры, снежный барс и другие большие дикие кошки, например, любят точить когти о стволы деревьев. А слоны, полярные медведи и винторогие козлы – и вовсе употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу. Животные, таким образом, получают витамин С, каротин и полезные аминокислоты.

Слоны не прочь полакомиться еловыми ветками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Для многих наших животных хвойные деревья – это и новый любопытный объект для исследования, и игрушка, и когтеточка, и полезная вкусность, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В этом году животные получили более 1000 новогодних елей. Это рекордное количество и желающих отдать новогодние деревья в дар с каждым днем все больше. Но это не значит, что примут елку, которая стояла в квартире.

Еловые ветки в павильоне орангутангов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Зоопарк принимает ели только от компаний. От частных лиц елки зоопарк не берет, поскольку деревья, использовавшиеся в качестве новогоднего декора, могут быть потенциально опасны для животных: на их ветках нередко остаются фрагменты мишуры, гирлянд и других украшений, - объяснили в Московском зоопарке.

Белые медведи употребляют еловые ветки в пищу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более того, елки в помещениях теряют аромат и становятся малопривлекательными для зверей. Поэтому в дар зоопарк принимает елочки только от компаний, которые торговали елками, но не распродали, и все равно бы выкинули их на свалку.