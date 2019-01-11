Маша и Медведев: Что ждать от российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Приличные деньги достанутся всем: даже проигравшие в первом туре получат по 54 тысячи долларов, а победители и вовсе заработают 2,93 млн. И приятно, что в этом деле активное участие планируют принять наши - Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Даниил Медведев и еще полдюжины тех российских теннисистов, чьим именам еще предстоит прогреметь.

Шарапова и травмы

Но на что способны наши? На все что угодно - от трескучего провала до оглушительного успеха. Парад непредсказуемости открывает Мария Шарапова. Похожее, у Маши боевое настроение, по фото в инстаграме видно, как она классно отдохнула, и вроде бы снова хочет играть и выигрывать. Но вот беда, Шарапову продолжают мучить травмы. Сколько турниров она пропустила из-за различных повреждений! С сентября прошлого года лечила плечо, врачи ей запрещали летать на самолетах из-за проблем с легкими, а на прошлой неделе Мария снялась с соревнований уже из-за травмы бедра. В 31 год даже для профессиональной спортсменки это слишком. Но если Шарапова хотя бы пару недель обойдется без врачей, она сможет удивить многих соперниц на корте.

Касаткина и рейтинг

А пока главная прима российского тенниса - Дарья Касаткина. Она закончила прошлый год в ранге 10-й ракетки мира, и полна решимости дальше карабкаться наверх. Вот только начало 2019-го у Даши не заладилось, да и Australian Open - не ее турнир. Два года подряд она в Мельбурне выбывала из сетки на ранних стадиях. Зато если Касаткину прорвет сейчас, она прилично пополнит копилку своих очков. А дальше - все возможно, даже первая строчка рейтинга! В женском теннисе сейчас нет ярко выраженного лидера. Каролина Возняцки не в форме, первой ракетке мира Симоне Халеп теннис прилично надоел, лучшая спортсменка Германии 2018 года Анжелика Кербер тоже дает сбои, а «старушке» Серене Уильямс уже все-таки 37... Так что наступает самое подходящее время кому-то из второго эшелона врываться на первые роли.

Хачанов и взлет

У мужчин все более определенно. Есть Новак Джокович - первый номер турнира. За его спиной - Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. А чуть поодаль стая тех, кто в любой момент готов вцепиться в горло фаворитам. Среди них и Карен Хачанов - восходящая звезда российского тенниса. На сегодняшний момент 22-летний москвич - 11-я ракетка мира, и у него важный сезон, в котором надо подтвердить, что успехи прошлого года не были кратковременным взлетом. Почему бы не начать с Australian Open, где в первую неделю у Карена не должно быть сильных соперников? А кроме Карена есть еще и Даниил Медведев. В Австралии он «посеян» под 15-м номером, а год он начал так мощно, что мы вправе рассчитывать на прорыв.