«Скорую помощь» вызовет сенсор

Какие прорывные технологии ждут нас в ближайшем будущем?

Мобильные телефоны, фитнес-браслеты, пульсометры и другие устройства, без которых сегодня немыслима наша жизнь, – все это производные сенсорики – технологии, которая упрощает нашу жизнь.

В конце декабря в НИУ «Московский институт электронной техники» открылся Центр Национальной технологической инициативы «Сенсорика», где до 2035 года будут разработаны и внедрены в производство новые сенсорные системы для улучшения качества жизни.

Сенсор спешит на помощь

В ближайшие десять лет потребность в сенсорах резко возрастет. Сейчас одной из самых заинтересованных в сенсорике областей является медицина. Возьмем, к примеру, астматиков или эпилептиков. Если им на запястье надеть браслет, который с помощью сенсора через определенные временные интервалы будет производить снимки сосудов, то сигнал о наступающем приступе будет подан за несколько минут до приступа. Человек может позвонить врачу или друзьям – обратиться за помощью. Кроме того, сенсорика позволяет настроить доступ к данным от датчика не только пациенту. Сигнал может поступать к врачу сразу же после фиксации изменений. Соответственно, сенсор может спасти жизнь. Только представьте: человек просто носит на себе миниатюрный сенсор, который при возникновении нештатной ситуации самостоятельно в течение 2-х секунд передаст врачу данные о том, что пациенту нужна помощь! Это будет своеобразным звонком 03, который произойдет автоматически и именно тому врачу, который каждому конкретному пациенту необходим.

Откуда деньги?

Кроме медицинских приборов продолжится развитие уже начавшихся в России проектов «умный дом» и «умный город». Сейчас большинство россиян сами собирают данные на воду, на электричество, на газ, на свет, подают эти сведения в систему сбора данных и ждут платежку. В скором времени (программа рассчитана до 25 года) планируется автоматизировать весь этот процесс. Представьте: все показатели сами списываются, сами отправляются и сами оплачиваются. Люди будут экономить не только свое время, но и деньги. Свет в помещении включится только тогда, когда туда войдет человек.

Комнаты будут отапливаться так, как надо именно вам: можно пустить отопление только в той комнате, где вы находитесь, и выставить ту температуру, которая вам комфортна. Кроме того, исчезнет необходимость платить посредникам в виде управляющих компаний, которые будут заниматься только отслеживанием штатной работы «умных систем». Как они будут это делать? Вот этот вопрос остается открытым. Управляющие компании должны научиться пользоваться новыми технологиями. То же касается и потребителей: люди хотя бы на бытовом уровне должны разбираться в технологиях и не бояться их.

Окупаться развитие Центра будет за счет гранта РВК, который был выделен правительством. Следовательно, эта инициатива – наши налоги. Первым траншем на развитие Центра НТИ «Сенсорика» было выделено около 200 миллионов рублей, которые направлены на то, чтобы Центр собрал коллектив, нанял хороших сотрудников, заказал оборудование и т.д. Через два года коллектив должен будет показать первые результаты и после этого срока выйти если не на самоокупаемость, то на стабильный заработок. Такие требования отражены в гранте. В случае, если Центр со своими обязательствами не справится, финансирование будет прекращено.

Не опасны ли сенсоры для здоровья?

Как и мобильный телефон, СВЧ и другие плоды научно-технического процесса, сенсорика может влиять на состояние человеческого организма. Но в целом воздействие от сенсоров можно сравнить с воздействием вышек сотовой связи, под которыми мы каждый день ходим. Не всегда сенсор можно сделать в форме безопасного «бутерброда» из чувствительных слоев различных материалов, поэтому радиоизлучение в приборах все-таки присутствует. Но, как отмечают эксперты Центра, пользы от них все-таки больше, чем вреда.