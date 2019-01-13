Какие пророчества Ротшильдов сбылись в 2018 году

Иные конспирологи даже называют Ротшильдов тайными правителями мира, связывая с этой династией все важнейшие события… Сам журнал прославился шифрованными обложками – головоломками про год грядущий. Это, дескать, политико-экономические пророчества и, одновременно, план действий «мировой закулисы».

Обложку «Мир в 2018 году» собственники и редакторы журнала изобразили в виде большой компьютерной матрицы. Использовав древний апокалиптический стиль "от Альфа до Омега" Иоанна Богослова. Расшифровали ту головоломку в декабре 2017 г. постоянные эксперты «Комсомолки» из Института научных исследований третьего тысячелетия Илья и Юрий БЕЛОУСЫ.

Обложка «Мир в 2018 году» с пророчествами Ротшильдов.

Пришла пора подводить итоги. Начнем с прямых и косвенных пророчеств, касающихся России.

- Их на обложке было несколько, - говорит Юрий Белоус. - Иконка с портретом Путина утверждала, что он будет переизбран на новый президентский срок. Так и случилось.

Иконка «Мост». В 2018 г планировался ввод сразу двух крупных мостов: Гонконг-Чжухай –Макао (55 км) в Китае и автомобильный через Керченский пролив в Крым. в России (16,9 км). Есть у них общая символическая черта: Гонконг присоединен к Китаю в 1997 году, Макао - в 1999-м, Крым к России - в 2014-м.

Все прошло по плану. Но почему-то изображение моста поместили рядом с нашим президентом, а не с Си Цзинь Пином, хотя китайский объект в три раза длиннее российского. Явный намек на какое-то событие. Разгадка грянула 25 ноября. Когда Киев устроил провокацию возле Крымского моста. Суда ВМС Украины попытались незаконно пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Вооружённые силы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вынуждены были задержать нарушителей с применением оружия. Западные политики и СМИ, как по команде, начали обсуждать спровоцированный Порошенко инцидент, требуя новых санкций против Москвы. А в самом Киеве политики стали призывать к бомбежке Крымского моста.

Иконка «Чемпионат мира по футболу в России». Наш прогноз: «Запад рассчитывает на позорное поражение российской сборной, болельщиков-хулиганов,плохую инфраструктуру, чтобы представить чемпионат в негативном свете. Мы же верим, что многочисленные туристы на чемпионате увидят Россию гостеприимной, доброжелательной, культурной.»

Радость российских футболистов после победы над испанцами на домашнем чемпионате мира.Фото: REUTERS

ФАКТ. Предвкушаемое фиаско сборной России и всей страны, как организатора чемпионата, не состоялось. Российская сборная выступила достойно, а сам чемпионат стал прекрасным праздником дружбы, спорта. Россия в глазах иностранных болельщиков предстала в достойном виде.

Иконка «Пожилой человек». Прогноз: «Сегодня люди старше 65 лет составляют свыше 16% населения Земли. К 2050 году их доля может увеличиться до 25%. Проблема пенсионного обеспечения встает очень остро. Основные способы решения - увеличение пенсионного возраста и создание условий для работы пожилых. Мировые олигархи заинтересованы, чтобы работало как можно большее число людей. Поэтому сначала массово стали трудиться женщины, теперь эта участь ждет стариков. Тема подается под видом защиты прав пожилых людей.»

ФАКТ: В России на 5 лет повысили пенсионный возраст. До 65 лет мужчинам, до 60 – женщинам. Альтернативы повышению не было, заявляют президент и правительство РФ. Предполагается, что возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен до новых значений в течение переходного периода, заканчивающегося в 2028 году.

КСТАТИ

Судя по декабрьскому опросу «Левада-центра», эти же события больше всего запомнились россиянам в 2018 г.

1. Открытие Крымского моста (47% опрошенных).

2. Пенсионная реформа -46%.

3. Выборы президента -37%.

4. Чемпионат мира по футболу - 36%.

ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ – НЕТ! НЕТ! НЕТ!

- Юрий, что выделите на международной арене?

- Главное, мир в 2018 году избежал ядерной войны. Атомные риски растут, предупреждал журнал Ротшильдов. Недаром на обложке возле Трампа стояла иконка «Атомный гриб». Самая опасная точка была на Корейском полуострове. США могли применить ядерное оружие против северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также возникли сложности в «атомной сделке» США с Ираном, которую грозил расторгнуть Трамп. Однако не зря на обложке «Экономиста» прямо под Трампом изобразили Храм Василия Блаженного, стоящий на Красной площади у самого Кремля. Руководство России всегда выступало за мирное разрешение конфликтов на планете. Включая «атомную ситуацию» на Корейском полуострове. Конфликт США и Северной Кореи затих. В начале нового года Трамп ждет новой встречи с Кимом.

Встречу Трампа и Ким Чен Ына, еще недавно угрожавших друг другу войной, можно назвать неожиданной.Фото: REUTERS

Однако неугомонный президент США выкинул новый фортель. Объявив в октябре о выходе из Договора с Россией о ракетах средней и малой дальности, устанавливавшего атомный паритет между нашими странами. Может начаться новая ядерная гонка. Но риска атомной войны, подобного «корейскому», в новом году точно не будет.

СПРАВКА «КП»

Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) Горбачев и Рейган подписали в 1987 году. Речь шла о сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

В рамках договора к 1991 г СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США - 859.

КОМЕТА ПОДКУЗЬМИЛА В ЭКОНОМИКЕ

ПРОГНОЗ: «Мировые элиты не ждут чудес от года Собаки. Несмотря на улучшение экономики в США, Европе, России, падает динамика роста в Китае. Деловой цикл подходит к концу. Мировая экономика склоняется к рецессии каждые восемь-десять лет, а последняя завершилась в 2009 году, напоминает журнал. Хотя мировой кризис не начнется в 2018 году.

11 декабря 2018 года к Земле максимально приблизится комета Виртанена, изображенная на обложке. Столкновения не будет, небесная гостья пролетит мимо. Но с древних времен кометам приписывалась судьбоносная роль. Чаще – негативная. Самые известные кометы последних десятилетий подтверждали традицию. Комета Галлея прошла в феврале 1986 года - за 2 месяца до Чернобыля. Комета Хейла-Боппа - в апреле 1997 года. Через 2 месяца начался Азиатский экономический кризис, который, помимо прочего, привел к дефолту в России. Самая обсуждаемая комета XXI века ISON посетила Солнечную систему в конце 2013 года. Сразу начался кризис на Украине, продолжающийся до сих пор...»

ФАКТ. Действительно, мировые рынки в 2018 году, особенно ближе к концу, подвергались регулярным обвалам. Наибольший удар постиг аргентинский песо. Сложные времена были у турецкой лиры. Слабеет рубль. Начиная с октября обвал докатился практически до всех мировых рынков. В декабре американские биржи били антирекорды. Многолетнюю серию побед прервал даже индекс Доу Джонса. Декабрь для него стал, пожалуй, самым худшим за 10 лет. Он потерял свыше 3000 пунктов. Такого абсолютного месячного падения не было даже в октябре 2008 года, в разгар мирового экономического кризиса. Влияние пресловутой кометы Виртанена? В 4 квартале начали падать сырьевые рынки. Цена барреля к концу декабря упала до 50 баксов. Хотя еще в начале октября была 86 долларов. Комета Виртанена подкузьмила? Дешевая нефть бьет по российскому бюджету.

Тем не менее, ситуация очень далека от мирового финансового кризиса. Все вышеописанное является глобальной коррекцией на мировых рынках, вызванной агрессивным ростом процентных ставок в США. Именно за это Трамп так не любит ФРС, выполняющую в США роль Центробанка. И, скорее всего, он очень даже прав, заявляя, что ФРС – единственная проблема экономики страны.

ПРОГНОЗ: «Вместо того, чтобы сделать более свободными рынки в Поднебесной, Запад будет активно вмешиваться в деятельность Китая за рубежом в целях его сдерживания.»

ФАКТ. Уже в январе 2018 года Трамп установил 30 % тариф на солнечные батареи, лидером их производства является Китай. В начале апреля вышел список из 1300 товаров, пошлины на ввоз которых из Китая выросли на 25 %. В июне президент США подготовил пошлины в размере 25 % на китайские товары на общую сумму в 50 млрд долларов. Затем угрозы новых пошлин и обвинения из-за океана стали следовать практически непрерывно. Фактически между Штатами и Поднебесной началась торговая война.

ПРОГНОЗ. «В ноябре в США состоятся выборы в Конгресс. Для Демократической партии они станут долгожданной возможностью лишить республиканцев полного контроля над деятельностью федерального правительства.»

ФАКТ. В ноябре, после прошедших промежуточных выборов в конгресс США демократы получили большинство в нижней палате, а республиканцы сохранили преимущество в сенате. Демократы уже выставляют препятствия на пути выполнения предвыборных обещаний Трампа. Краеугольным камнем стала пресловутая стена на мексиканской границе. Из-за чего в декабре даже приостановили финансирование федерального правительства.

ПРОГНОЗ. « Эпоха Меркель подходит к концу. На политической арене Германии возникли новые лидеры, не заинтересованные в 4-м канцлерстве Ангелы.»

ФАКТ. В начале декабря Ангела Меркель ушла с должности председателя партии ХДС.

ПРОГНОЗ: «Весь 2018 год Европа проведёт в нервном ожидании марта 2019 года – крайнего срока достижения договорённостей Лондона с 27 членами ЕС об условиях выхода… В Великобритании царит раскол по поводу выхода из Евросоюза. Популярность Терезы Мэй резко падает.»

ФАКТ. Действительно, скандалы вокруг Брексита продолжают раздирать Британию. И уже никто не может предсказать, жесткий выход будет или мягкий, уйдет Мэй или останется. Договоренностей как не было, так и нет. В конце 2018 года в парламенте прошло голосование за отставку Мэй. Ей удалось остаться. Однако даже внутри своей партии, удерживающей контроль над парламентом, Мэй теряет популярность. Не помогает даже раздутый ею скандал о «руке Москвы в отравлении Скрипалей».

ПРОГНОЗ: «Самым ожидаемым в 2018 году для юного поколения (а оно больше всего ходит в кино), будет очередной фильм по комиксам Marvel: "Мстители: война бесконечности".

ФАКТ: «Мстители» собрали в прокате свыше 2 млрд долларов и установили рекорд по преодолению рубежа мировых кассовых сборов в 1 млрд долларов (11 дней). «Мстители» стали четвёртым самым кассовым фильмом всех времён, а также самой кассовой кинокартиной 2018 года.

ЧТО НЕ СБЫЛОСЬ

Журнал предсказывал, что в 2018 году уйдут с политической арены Рауль Кастро, Нурсултан Назарбаев, а король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд передаст трон своему сыну Мухаммаду.

Рауль Кастро, который в 2008 году стал после брата Фиделя главой государства, правительства Кубы и главнокомандующим её вооружённых сил, в апреле действительно ушел в отставку. Сохранив за собой лишь пост лидера компартии Кубы.

Однако Нурсултан Назарбаев, рекордсмен постсоветского пространства пребывания у власти (Первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1989 г, президент – с 1990 г) по-прежнему остается на своем посту. Фактический же правитель Саудовской Аравии принц бин Салман официально трон от отца так и не получил. А после жестокого убийства в Турции в октябре оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги у него возникли большие проблемы. Слишком много в стране наследных принцев, претендентов на власть.

Пророчества Ротшильдов на 2019 год