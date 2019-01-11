Планируем отпуск 2019: Долгие майские праздники и старая добрая Турция

Ну что, 2019-й встретили. Пора в своем бюджете закладывать расходы на летний отпуск. И придирчиво смотреть в зеркало, дабы найти компромисс между излишками оливье и новым купальником.

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Март. Ближайшая возможность устроить себе мини-отпуск будет в марте. На Международный женский день россиян ждут три выходных дня подряд: с пятницы, 8 марта до воскресенья, 10 марта.

Май. Майские праздничные выходные в 2019 году позволяют организовать уже не просто вылазку на уикэнд, а полноценный отпуск.

На Первомай - сразу 5 нерабочих дней подряд, со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая.

На День Победы - четыре выходных кряду, с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая.

Есть три варианта удлинить майские каникулы, не потратив много отпускных дней:

- берём отпуск на 29 и 30 апреля (это понедельник и в итоге отдыхаем неделю, с субботы, 27 апреля, до воскресенья, 5 мая.

- пишем заявление на отпуск с 6 по 8 мая, это три рабочих дня между двумя порциями майских праздничных выходных. В результате у нас аж 12 дней на путешествие: с 1 по 12 мая.

если взять отпуск на все эти 5 дней (29-30 апреля и 6-8 мая), получим 16 дней отдыха.

В общем, в этом году просто грех не воспользоваться майскими праздниками. Даже если дальше дачи ехать не собираетесь.

Июнь. День России, 12 июня, приходится на среду. Вроде бы, не очень удобно, один выходной посреди недели. Но и тут можно выгадать, если взять в счёт отпуска два дня: либо 10 и 11 июня, либо 13 и 14 июня. В обоих случаях в итоге получатся 5 выходных дней подряд.

ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ И… ВЕНГРИЯ

Какие зарубежные курорты будут популярны в новом сезоне отпусков? Турция, конечно. В 2018 году там отдохнули больше 6 миллионов россиян - это абсолютный рекорд с тех пор, как наши туристы вообще стали летать за границу. А по сравнению с 2017 - на 26% больше. И этим летом на пляжах Антальи будет загорать больше всего наших отпускников.

А вот что сравнительно новое - так это растущий спрос на Турцию у самостоятельных путешественников. В общем-то ничего удивительного: страна безвизовая, прямые рейсы летают из многих российских регионов, цены более-менее гуманные. В 2017 году Турция была на третьем месте по продажам авиабилетов в интернете (это данные туристического поисковика Skyscanner) - после Италии и Испании. В 2018 году вышла на второе место, опередив Испанию. А в 2019-м, возможно, страна кебабов и лукумов станет самой востребованной не только у клиентов турфирм (там она давно вне конкуренции), но и у тех, что сам организует путешествия.

Эксперты Skyscanner проанализировали спрос на авиабилеты в минувшем году - и назвали пять стран, интерес к которым заметно вырос. Тенденция эта продолжится и в 2019-м, считают специалисты. Вот та самая пятёрка (цифры после названия страны показывают, на сколько процентов увеличились продажи авиабилетов за год):

Венгрия +61%

Турция +43%

Грузия +24%

Франция +16%

Армения +14%

С Турцией всё понятно. С Грузией тоже: опять же никаких проблем с визами, языкового барьера нет, рейсов предостаточно, щедрые порции хинкали-сациви-саперави работают на имидж страны лучше любой рекламной кампании. Летом - пляжи Батуми. Зимой - горнолыжные склоны Гудаури. А Тбилиси гостеприимен в любое время года.

Но почему на первом месте Венгрия? Моря там нет, надо получать шенгенскую визу со всеми биометриями и консульскими сборами.

Мощным стимулом к такому прорыву послужило снижение средней стоимости авиабилетов из России в Венгрию, за год они подешевели на 18%, - объясняет Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. - А это, в свою очередь, вызвано тем, что к рейсам венгерского лоукостера Wizz Air добавились борта “Победы”. Российский низкобюджетный перевозчик открыл полёты в Будапешт и Дебрецен из Москвы и Санкт-Петербурга. Также не стоит забывать, что на фоне западноевропейских стран Венгрия выделяется невысокими ценами на отели и еду.

Что любопытно: экс-советские страны пробились и в глобальные туристические тренды. Сайт Airbnb, через который путешественники арендуют квартиры и частные дома, назвал места (как города, так и целые страны), к которым особенно вырос интерес у туристов - в данном случае не только российских, а со всего мира.

В топ-20 попал грузинский Батуми, спрос на жильё на черноморском курорте увеличился втрое. А также Узбекистан. Ещё одна безвизовая для россиян страна с богатейшей историей и архитектурой, красивыми и атмосферными городами, такими как Самарканд, Бухара, Хива, не оставляющим никаких шансов диете пловом и скоростными поездами.

Из других интересных нашим туристам мест в рейтинге Airbnb - испанская Андалусия с пляжами побережья Коста-дель-Соль и южный итальянский регион Калабрия.