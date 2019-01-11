Союз журналистов Германии призвал не давать лицензию каналу RT

Союз журналистов (СЖ) Германии призвал государственные регулирующие органы не предоставлять телеканалу RT (Russia Today) лицензию на вещание. Об этом говорится в заявлении на сайте профсоюза.

«Russia Today — не СМИ, а пропагандистский инструмент Кремля, заряженный на дезинформацию», — заявляет председатель СЖ ФРГ Франк Юбераль (Frank Überall). Это далеко не единственный союз журналистов в Германии, но наиболее массовый: основан в 1949 году, имеет 35 тысяч членов.

Примечательно, что на главной странице сайта этой организации красуется девиз: «Свобода прессы — фундаментальное право», а одна из последних заметок начинается со слов «Свобода фотографии под угрозой». В числе задач — «правовая поддержка журналистов» (например, если на члена СЖ кто-либо подаёт иск за клевету, то профсоюз оплачивает его защиту, по крайней мере, в первой инстанции суда).

По немецким правилам, если RT официально получит лицензию на вещание в ФРГ, то его сотрудники смогут вступить в этот профсоюз, пользоваться всеми правами его членов, им будет почти невозможно отказывать в аккредитации в госучреждениях (где корреспонденты, например, смогут задавать чиновникам неудобные вопросы). Неудивительно, что СЖ ФРГ выступает против предоставления лицензии для RT. Сейчас Russia Today такой лицензии не имеет и с правовой точки зрения в Германии не отличается от какого-нибудь любительского блога.

Стоит также отметить, что в России и других странах долгие годы свободно вещает медиа-холдинг Deutsche Welle, финансируемый из госбюджета ФРГ и отражающий точку зрения Берлина на те или иные вопросы.

— Обязательный для каждого домохозяйства «налог на общественное телерадиовещание» составляет 18 евро в месяц, что в сумме даёт 9-10 миллиардов евро в год (весь объём государственного финансирования ТВ в России составляет лишь около 2 млрд евро). Из этих средств финансируются крупнейшие телеканалы: ARD и ZDF, которым принадлежат ряд других более мелких телеканалов, например, региональных, — сказал нам эксперт по Германии Андрей Шмидт.

Это далеко не первый случай жёсткой критики RT со стороны немецкого профсоюза журналистов: в марте 2018 года СЖ разместил на своём сайте заметку под заголовком «Бездумное оказание услуг» (стилистически весьма напоминающую поиски «врагов народа» с передовиц газет образца 1930-х годов). Там организация раскритиковала один из региональных каналов, который предоставил RT студию в аренду для записи интервью с местным политиком от партии «Альтернатива для Германии» (выступает против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций).

— Союз журналистов России придерживается других взглядов: в своей стране надо давать возможность высказывать разные позиции, — сообщила «Комсомолке» секретарь СЖ РФ Юлия Загитова.

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