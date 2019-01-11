Фигуристка, которая лишила Медведеву места в сборной России, призналась, что пока ее не узнают на улице
Молодая российская фигуристка Софья Самодурова - одно из главных открытий этого сезона. Она в свой первый сезон среди взрослых пробилась в финал Гран-При, а по итогам чемпионата России попала в основной состав сборной на чемпионат Европы. Этого не удалось сделать одной из лучших фигуристок мира последних лет - Евгения Медведева официально числится запасной.
У себя в личном "Инстаграме" спортсменка пообщалась со своими фанатами, ответив на вопросы. И поведала о себе немало интересного. Мы собрали главные ответы Софьи на вопросы о себе.
- Как у тебя начался 2019-й год? Самое приятное воспоминание за первые 10 дней.
- Дорога в Тарту.
- Сонечка, а что вы делаете в Эстонии?
- Тренируюсь на сборах.
- Когда вылетаешь в Минск на чемпионат Европы?
- 21 января.
- Твое любимое блюдо?
- Тыквенный суп.
- А ты сама в Инстаграме сидишь или другой человек?
- Сама.
- Со скольки лет ты занимаешься фигурным катанием?
- С пяти.
- Кем бы вы стали, если бы не фигурное катание?
- Певицей, наверное.
- А ты будешь выступать на ЧМ?
- Пока что неизвестно.
- Какими видами спорта еще интересуешься помимо фигурного катания?
- Биатлон, хоккей.
- Кто любимый биатлонист и биатлонистка?
- Мартен Фуркад, Тора Бергер.
- За какую хоккейную команду болеешь?
- СКА.
- Что любишь делать в свободное время?
- Смотреть сериалы.
- Чувствуешь как набираешь популярность? Чаще узнают на улице?
- Нет.
- Сколько времени проводишь на льду?
- В день 2,5-3 часа.
Чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором выступит Самодурова, пройдет с 23 по 27 января в Минске.