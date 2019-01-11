2019-01-11T21:31:55+03:00
Спорт

Фигуристка, которая лишила Медведеву места в сборной России, призналась, что пока ее не узнают на улице

Софья Самодурова, которая едет на чемпионат Европы в Минск, пообщалась с болельщиками в соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Софья Самодурова.Софья Самодурова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Молодая российская фигуристка Софья Самодурова - одно из главных открытий этого сезона. Она в свой первый сезон среди взрослых пробилась в финал Гран-При, а по итогам чемпионата России попала в основной состав сборной на чемпионат Европы. Этого не удалось сделать одной из лучших фигуристок мира последних лет - Евгения Медведева официально числится запасной.

У себя в личном "Инстаграме" спортсменка пообщалась со своими фанатами, ответив на вопросы. И поведала о себе немало интересного. Мы собрали главные ответы Софьи на вопросы о себе.

- Как у тебя начался 2019-й год? Самое приятное воспоминание за первые 10 дней.

- Дорога в Тарту.

- Сонечка, а что вы делаете в Эстонии?

- Тренируюсь на сборах.

- Когда вылетаешь в Минск на чемпионат Европы?

- 21 января.

- Твое любимое блюдо?

- Тыквенный суп.

- А ты сама в Инстаграме сидишь или другой человек?

- Сама.

- Со скольки лет ты занимаешься фигурным катанием?

- С пяти.

- Кем бы вы стали, если бы не фигурное катание?

- Певицей, наверное.

- А ты будешь выступать на ЧМ?

- Пока что неизвестно.

- Какими видами спорта еще интересуешься помимо фигурного катания?

- Биатлон, хоккей.

- Кто любимый биатлонист и биатлонистка?

- Мартен Фуркад, Тора Бергер.

- За какую хоккейную команду болеешь?

- СКА.

- Что любишь делать в свободное время?

- Смотреть сериалы.

- Чувствуешь как набираешь популярность? Чаще узнают на улице?

- Нет.

- Сколько времени проводишь на льду?

- В день 2,5-3 часа.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором выступит Самодурова, пройдет с 23 по 27 января в Минске.

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