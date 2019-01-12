2019-01-11T22:19:48+03:00
Спорт

Токио-2020 заподозрили в подкупе

Очередные выборы столицы Олимпиады вляпались в коррупционный скандал
Константин ИВАНОВ
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Следователи уверены, что Токио получил Олимпиаду благодаря подкупу.Следователи уверены, что Токио получил Олимпиаду благодаря подкупу.Фото: REUTERS
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Под подозрение попал Токио, где летние Игры пройдут в 2020 году. Следователи уверены, что японский город получил Олимпиаду благодаря подкупу, с помощью которого на выборах шесть лет назад были получены африканские голоса.

Обвинения настолько серьезны, что на подозрении у французской полиции оказался глава Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда. Следователи считают, что он перевел 2 млн долларов на счета сингапурской компании, откуда деньги потом ушли африканцам. На выборах с Токио боролись Мадрид и Стамбул, и во втором туре японцы обошли турков почти с двукратным превосходством в голосах. Олимпиаду у Токио, конечно, никто не отнимет. В конце концов чуть ли не каждые выборы хозяев крупных соревнований сопровождаются такими скандалами. Но вот осадок перед Играми-2020 останется.

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