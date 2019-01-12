2019-01-11T22:29:58+03:00
Телевизор

Ледовое шоу и Лепс с Верой Брежневой: что смотреть на старый новый год

"Комсомолка" изучила сетку каналов
Антонина ВЕТКИНА
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Ледовый мюзикл «Аленький цветочек» стал одним из заметных событий минувших каникул. Фото предоставлено пресс-службойЛедовый мюзикл «Аленький цветочек» стал одним из заметных событий минувших каникул. Фото предоставлено пресс-службой
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Канун Нового года по старому стилю опять выпал на выходной день. Но в этом году 13 января - это воскресенье: увы, с утра на работу, хотя чуть-чуть расслабиться все же можно.

По случаю этого странного, сугубо русского праздника каналы традиционно повторяют новогодние программы. Но и премьеры тоже будут.

Песни

Фишка «Главного новогоднего концерта» - дуэты разной степени неожиданности. Шоу записывали в середине декабря в столичном «Олимпийском» почти четыре часа, в эфире покажут только самые лучшие номера: Филипп Киркоров и Егор Крид, Юрий Антонов и Григорий Лепс, Стас Михайлов и Александр Маршал, Тамара Гвердцители и Ваенга, Денис Майданов и Лолита, Вера Брежнева и Артур Пирожков, «ВИА Гра» и MBand, Стас Костюшкин и «Бурановские бабушки», Юлия Савичева и Вячеслав Добрынин, Пелагея и Лев Лещенко и другие (Первый канал, 13 января, 16.40). А после укороченного выпуска программы «Время» - еще три музыкальных часа «Старого Нового года» (Первый канал, 13 января, 21.20).

«Аншлаг» Регины Дубовицкой - один из символов староновогоднего телеэфира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Аншлаг» Регины Дубовицкой - один из символов староновогоднего телеэфира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мюзикл на льду

«Аленький цветочек» - новое шоу Татьяны Навки, которое с большим успехом шло в Москве на протяжении всех новогодних каникул. На льду сама Татьяна (Настенька), Петр Чернышев (Чудовище), а также Виктор Петренко, Артур Гачинский, Александр Смирнов, Юко Кавагути и др. Фигуристы катаются, а поют за них Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой и Soprano Турецкого (Первый канал, 13 января, 17.20).

Юмор

Ежегодная вишенка на тортике - специальный староновогодний выпуск «Аншлага». «Собравшись 13 января в своем клубе, артисты по традиции подготовили новые праздничные номера», - пишут нам от Регины Дубовицкой. Правда, при всем при этом программу покажут днем раньше - в субботу, 12 января.

В программе участвуют Владимир Винокур и его Театр пародий, Клара Новикова, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Сергей Дроботенко, Елена Воробей, Геннадий Ветров, Светлана Рожкова, Игорь Маменко, Николай Лукинский, Святослав Ещенко, группа «Экс-ББ», Алексей Щеглов, Любовь Богачева и другие («Россия 1», «Аншлаг. Старый Новый год», 12 января, 20.45).

На бис повторят новогодние выпуски «Уральских пельменей» (СТС, «Страна Гирляндия», 23.25) и «Лучше всех!» (Первый канал, 13 января, 19.20).

А ЕЩЕ?

Устали от песен, шуток, мишуры, но не прочь предаться лирической ностальгии по былому? Для вас тут шикардос от РЕН ТВ - «Бандитский Петербург» на протяжении 15 часов, с 8 утра и до 11 вечера. Это воскресенье вы запомните надолго...

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