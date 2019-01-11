Стартовали продажи билетов Аэрофлота на Дальний Восток и в Калининград по субсидируемым тарифам

В пятницу, 11 января, Аэрофлот открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам. Из доступных направлений — Дальний Восток и Калининград, предложение актуально как для самого Аэрофлота, так и для его «дочек»: компаний «Россия» и «Аврора».

Из Москвы по билетам стоимостью ниже рыночной можно отправиться во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск. Последнее самое дешевое направление, рейс в один конец обойдется всего в семь тысяч рублей. Впрочем, разброс цен по городам Дальнего Востока небольшой: самым дорогим будет перелет из столицы в Петропавловск-Камчатский, за который просят семь с половиной тысяч рублей. Что касается направления на запад, то билет до Калининграда стоит 3800.

Субсидируются также и перелеты между городами ДФО. Самое бюджетное предложение действует на рейс Южно-Сахалинск — Хабаровск — всего тысяча рублей.

Важно отметить, что все рейсы прямые, а тарифы установлены для эконом-класса. Зато действовать они будут весь год.

Воспользоваться субсидируемыми тарифами могут граждане РФ младше 23 и старше 60 (55 для женщин), инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие, инвалиды с детства второй и третьей групп, а также многодетные семьи.

А вот собственная программа Аэрофлота «плоских» тарифов предназначена для любых пассажиров без исключений. Цены зафиксированы для рейсов из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Симферополь и обратно. В последние два города можно долететь за 5610 рублей (9350, если направляетесь туда и обратно). Добраться до городов Дальнего Востока стоит 25 тысяч рублей или 15 тысяч в одну сторону. У авиакомпании «Россия» дешевле: 22 тысячи и 13200 соответственно.