5 новинок российского кино, которые стоит посмотреть в январе

Режиссеры экспериментируют с жанрами, а современные фильмы, благодаря оригинальности сценария и высокому качеству съемки, приковывают внимание зрителей со всего мира. Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы предлагаем оценить работы 2018 года от российских киномастеров.

«Новый год, я люблю тебя», Павел Бардин, Михаил Местецкий, Михаил Сагал, Василий Сигарев и Клим Шипенко

«Новый год, я люблю тебя», Павел Бардин, Михаил Местецкий, Михаил Сагал, Василий Сигарев и Клим Шипенко

Экспериментальный фильм целого альянса режиссеров покажет разные истории, художественные короткометражки и музыкальные зарисовки. Тонкие и трогательные эпизоды рассказывают о том, чем запомнился 2018-й год, что в нем было смешного, трендового, удивительного и грустного. Зрителей ленты ждет путешествие по знаковым местам Москвы, услышанные в аэропорту необыкновенные истории любви и разноплановый музыкальный ряд, объединяющий популярные композиции последних лет от Noize MC, Ивана Дорна, Элджея, Oxxxymiron, Би-2 и других исполнителей. Одна из проникновенных историй посвящена выдающимся людям, ушедшим из жизни в минувшем году: Иосифу Кобзону, Олегу Табакову, Кире Муратовой, Дмитрию Брусникину. Увидеть альманах можно в онлайн-кинотеатре ivi с 13 января.

«Все или ничего», Дмитрий Суворов

«Все или ничего», Дмитрий Суворов

Российский аналог «Опасного бизнеса» и «Несносных боссов» расскажет о трех менеджерах-неудачниках, которые решают свергнуть начальника из-за его денежных нечестных махинаций внутри компании. Однажды друзья решают проучить своего босса и, чтобы, по их мнению, восторжествовала справедливость, они собираются выкрасть 50 миллионов из его сейфа. Вот только герои фильма не знают, в какую опасную авантюру ввязываются...

«День До», Александр Котт, Владимир Котт, Борис Хлебников, Александр Карпиловский

Четыре киноновеллы о самых непохожих людях, которые узнают, что роковое столкновение кометы с Землей произойдет... завтра. Как и с кем они проведут свой последний день? Предапокалиптический альманах «День до» объединил четырех разноплановых режиссеров: Александра Котта («Брестская крепость» «Обратная сторона Луны»), Владимира Котта («Карп отмороженный», «Громозека»), Бориса Хлебникова («Аритмия», «Коктебель») и Александра Карпиловского («Снежный ангел», «Частное пионерское»). Роли исполняли известные актеры Елена Лядова, Александр Петров, Юрий Стоянов, Анатолий Белый, Дарья Мороз и многие другие. Последний телеведущий на Земле, стоящий насмерть в своей студии, Андрей Малахов обсуждает главную мировую новость – меньше, чем через сутки, произойдет падение огромной кометы, которая уничтожит разом всё человечество. Герои четырех историй: «Рома и Юля», «Мишка», «Поэт», «Наследие человечества», – по-разному проведут последний день своей жизни. Двое молодых влюбленных, разлученных жестоким отцом, стремятся умереть в объятьях друг друга. Тем временем кто-то пытается уйти от хаоса и провести спокойный день в кругу близких; кто-то хочет напоследок увековечить свое имя, а кто-то – совершить как можно больше добрых дел. Фильм будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре ivi с 15 января.

«Кислота», Александр Горчилин

«Кислота», Александр Горчилин

Картина 26-летнего режиссера Александра Горчилина стала одной из самых ожидаемых и обсуждаемых на последнем «Кинотавре». Действие фильма разворачивается в современной Москве. Двадцатилетние парни Александр и Петр находятся в постоянном поиске себя. Они зависимы от своих родителей, им ничего не приходилось добиваться самостоятельно, и потому они не могут найти свое место в жизни. Ощущение одиночества разъедает их изнутри и не дает покоя. Но неожиданно происходит событие, которое меняет все и заставляет их обоих многое переосмыслить.

«Подбросы», Иван И. Твердовский

«Подбросы», Иван И. Твердовский

Фильм рассказывает о Денисе, который был брошен еще в младенчестве. Из-за редкого заболевания мальчик совсем не чувствует боли. Когда он вырастает, его неожиданно находит мать. Она увозит Дениса в Москву, где окружает сына вниманием и заботой, чего у него никогда не было. Постепенно мать знакомит Дениса со средой московских мошенников. Доверчивый юноша, готовый на все ради матери, соглашается стать участником опасной авантюры, которую затевают серьезные люди.