2019-01-12T15:09:19+03:00
Звезды

Ольга Бузова насмешила Инстаграм, нелепо выпав из гамака

Поющая телеведущая пыталась сделать очередной эффектный кадр, но плюхнулась на песок [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова фотографируется на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Ольга Бузова фотографируется на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Мальдивский остров, на котором сейчас одновременно отдыхают Анастасия Волочкова и Ольга Бузова, подписчики Инстаграма изучили от и до. Кажется, нет такого уголка, где бы не сфотографировались две звезды соцсетей. Сначала фолловеры наблюдали за снимками Насти топлесс на фоне моря, теперь пришел черед томных поз Оли, позирующей в бикини в окружении мальдивских красот. Но вот проблема: отпуск продолжается, а почти все красивые места для съемки уже использованы. Поэтому Бузовой приходится выискивать новые локации для фотосессий. Одна из них чуть не стала для звезды «Дома-2» травмоопасной: очередная съемка закончилась нелепым падением на песок и отбитой попой.

Ольга пыталась эффектно разлечься на гамаке, натянутом между пальмами. Телеведущая позировала сестре Анне, с которой она отдыхает на Мальдивах. Родственница звезды терпеливо ждала, пока Оля примет подобающую позу. Но певице это никак не удавалось. Бузова безуспешно крутилась в гамаке, пытаясь повернуться к камере в отточенном многочисленными съемками ракурсе. Пока окончательно не вывалилась из сетки, приземлившись на спину.

Забавным видео Ольга поделилась в Инстаграме. Потирая ушибленную пятую точку, Бузова огорченно жаловалась сестре на свой провал. Анна утешала телеведущую: мол, не переживай, сделаем другую фотографию.

- Какую, мы уже тут все сфоткали, - капризничает звезда.

«Когда очень хотела сделать красивую фото на гамаке, но что-то пошло не так», - подписала Ольга в Инстаграме видео своего падения.

Когда очень хотела сделать красивую фото на гамаке, но что-то пошло не так.

На Мальдивах сестры Бузовы остановились на роскошном курорте, стоимость самого простого номера в котором стартует от 100 тысяч рублей за ночь. Но Ольга скромничать не стала и вместе с сестрой поселилась на большой вилле с двумя спальнями. Цена такого домика - от 200 тысяч рублей в сутки. Оля с удовольствием фотографируется с персоналом отеля и рассказывает служащим курорта, что в России она большая знаменитость. «Встретил самую влиятельную российскую звезду», - подписал снимок с Бузовой один из менеджеров курорта.

ilyaasmilyaasm
Meet the most influential Russian super star @buzova86
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К слову, у Ольги есть реальный шанс выйти не только на российскую, но и на мировую сцену. На днях был озвучен список вероятных претендентов на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019», в котором оказалась и Ольга Бузова. Среди других предполагаемых участников - Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, певица Manizha, Егор Крид и Елена Темникова. И хотя наиболее вероятной кандидатурой на поездку в Израиль (где в мае пройдет финал конкурса) называют Киркорова, у Ольги тоже есть немало сторонников. «Отправим Бузову – нас дисквалифицируют за ее пение лет на пять», - шутят в соцсетях.

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