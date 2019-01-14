2019-01-14T06:45:56+03:00
Спорт

Мария Шарапова стартовала на Australian Open, сокрушив британскую теннисистку 6:0, 6:0

Впервые с 2014 года россиянка победила, не отдав ни гейма. Ее жертвой стала Хэрриет Дарт
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова с победы начала выступления в Австралии.Мария Шарапова с победы начала выступления в Австралии.Фото: REUTERS
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31-летняя россиянка Мария Шарапова успешно преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ее соперником в стартовом поединке соревнований была британка Хэрриет Дарт. И Шарапова ни оставила никаких шансов своей сопернице, одержав победу со счетом 6:0, 6:0.

Для Марии Шараповой это первый с 2014 года случай, когда она выиграла матч "под ноль". В прошлый раз она победила Паулу Ормачеа в третьем круге "Ролан Гаррос". Тот турнир стал для нее победным - она выиграла свой пятый "Большой шлем". По ходу поединка против Дарт, к слову, Шарапова получила предупреждение за затяжку времени. Она даже переспросила у судьи - останавливается ли счетчик 25 секунд между подачами в момент, когда начинается набивать мяч или же тогда, когда делается подброс. Судья матча Марьяна Вельович сказала, что счетчик обнуляется только непосредственно в момент подачи.

Британская теннисистка проиграла Шараповой все. Фото: REUTERS

Британская теннисистка проиграла Шараповой все.Фото: REUTERS

В своем следующем матче на турнире Шарапова сыграет против шведки Ребекки Петерсон. Она уже успела победить румынскую спортсменку Сорану Кырстя со счетом 6:4, 6:1. Стоит отметить, что 11 лет назад Мария Шарапова победила на Открытом чемпионате Австралии 2008 года.

Селфи Марии Шараповой на фоне российского флага. Фото: REUTERS

Селфи Марии Шараповой на фоне российского флага.Фото: REUTERS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Прошло много лет с тех пор, как я выиграла здесь свой трофей. Несмотря на то, что у моей соперницы был не самый лучший день, мне пришлось все же потрудиться, чтобы одержать победу. Мне нравится то, что я делаю и люблю состязаться, бросать каждый раз себе вызов и становиться лучше. Молодежь уже на подходе, но пока что не в данный момент, - сказала Мария Шарапова после победной игры с британской теннисисткой.

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