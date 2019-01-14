2019-01-14T07:00:11+03:00
Спорт

Артемий Панарин отметился шайбой и передачей в победной игре "Коламбуса" против "Рейнджерс"

Итоговый счет поединка - 7:5
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин (в синем) помог "Коламбусу" выиграть.Артемий Панарин (в синем) помог "Коламбусу" выиграть.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Коламбус Блю Джекетс" одержали победу в домашней игре регулярного первенства НХЛ над "Нью-Йорк Рейнджерс". Поединок завершился со счетом 7:5 в пользу хозяев льда. Для "Блю Джекетс" эта победа стала третьей подряд. И форвард "Коламбуса" Артемий Панарин стал одной из звезд этой игры.

Российский форвард провел на льду суммарно 22 минуты и 4 секунды, сделал 3 броска в створ и отметился 2 (1+1) очками. Именно он забросил первую шайбу своей команды на 6-й минуте игры.

Помимо Панарина у "Коламбуса" шайбы забросили: Энтони Дюклэр (9), Кэм Аткинсон (35), Лукас Седлак (38), Ник Фолиньо (40, 59) и Дэвид Савар (46). У "Рейнджерс" шайбы на счету четырех человек. Это - Райан Стром (5), Крис Крайдер (18), Матс Цуккарелло (39, 56) и Джимми Веси (57).

Благодаря заброшенной шайбе и передаче в этой игре форвард "Коламбуса" набрал уже 50 (17+33) очков в этом сезоне в 43 сыгранных поединках за свой клуб. В этой игре смог наконец-то выйти на лед отстраненный руководством клуба на одну игру вратарь "Джекетс" россиянин Сергей Бобровский. Он отразил 22 броска из 27. А вот у "Рейнджерс" в воротах тоже был русский - Александр Георгиев отразил 33 броска из 40 и даже записал голевую передачу в этой игре на свой счет. А вот форварды клуба из Нью-Йорка Владислав Наместников и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

После этой игры "Коламбус" с 57 очками в 45 играх - четвертый в Восточной конференции, а "Рейнджерс" - на 12 месте с 43 баллами в таком же количестве встреч.

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