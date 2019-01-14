2019-01-14T10:08:09+03:00
Происшествия

Видеотрансляция с места взрыва в многоэтажке в Шахтах Ростовской области

По последним данным, в результате обрушения жилого дома в Ростовской области погиб один человек, судьба четырех пока неизвестна [видеотрасляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вероятной причиной обрушения части жилого дома стал взрыв газового баллона. Фото: Сергей Леваненков ТАССВероятной причиной обрушения части жилого дома стал взрыв газового баллона. Фото: Сергей Леваненков ТАСС
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Рано утром в понедельник, 14 января, в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв. Верхние этажи одной из жилых многоэтажек по улице Хабарова обрушились, и под завалами оказались десятки людей.

На данный момент известно об одном погибшем. Судьба четверых пока неизвестна. Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию - им уже удалось вытащить из-под завалов живыми семерых человек. По факту происшествия, причиной которого, вероятнее всего, стал взрыв газового баллона, возбуждено уголовное дело.

Спасатели ищут людей под завалами дома в Шахтах.В Ростовской области произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. Обрушились два этажа. Под завалами могут находиться люди

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Видео с места обрушения дома в Шахтах.

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