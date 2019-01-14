Известная украинская певица Светлана Лобода устроила громкие разборки с сотрудницей московского аэропорта "Шереметьево". Артистка отчитала девушку за то, что никто не встретил ее около паспортного контроля и не сопроводил до VIP-зала. Из-за этого она была вынуждена идти туда сама.

"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила Лобода.

Певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту "Шереметьево".

При этом она совершенно не стеснялась в выражениях и использовала в своей речи матерные слова. В какой-то момент от простых криков певица перешла к настоящим угрозам, и пообещала привлечь влиятельных знакомых, которые помогут разобраться в ситуации.

Под конец украинская артистка в очередной раз напомнила, что заплатила деньги, а потому хотела бы получить "четкое и правильное" комфортное обслуживание, и на этих словах удалилась из зала вместе со своим охранником, передает "Клопс" со ссылкой на очевидца.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лобода оказалась в центре общественного внимания после того, как появились слухи о ее беременности от солиста Rammstein Тилля Линдеманн. Сама певица до сих пор никак не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что к столь радостному событию в ее жизни каким-то образом причастен участник культовой немецкой рок-группы. Артистка призналась, что подписала контракт о неразглашении и тут же "подлила еще масла в огонь", назвав дочь Тильдой.

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Бывает. Но им сложно, потому что я 24 часа в сутки отдаю работе. А свободное время занимает мой ребенок. Дочь Ева часто ездит со мной на гастроли, я стараюсь проводить с ней как можно больше времени. Меня же как мамы вообще нет дома. Мама за прошлый год отработала такое количество концертов и туров... Только в новогоднюю ночь - пять концертов. Новогодние «огоньки» смотрели в машине. И когда увидели, что «Твои глаза» крутят за пять минут до боя курантов, подумали: «Наверное, что-то у нас получилось в этом году». (подробности)