2019-01-14T13:54:54+03:00
В мире

Детей-аутистов привязывали к стульям и завязывали рты, когда они кричали от боли

В Италии арестованы четыре педагога реабилитационного института по работе с детьми-аутистами за жестокое обращение с маленькими пациентами
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Установлены многочисленные случаи издевательств сотрудников над детьми-аутистами.Установлены многочисленные случаи издевательств сотрудников над детьми-аутистами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В итальянском городе Ноикаттаро были арестованы четыре сотрудницы "Сант-Агостино" - частного реабилитационного института, призванного помогать детям с аутизмом и другими нарушениями, который имеет соглашение с национальной службой здравоохранения.

Первые жалобы на насильственные действия со стороны педагогов были зарегистрированы аж в 2016 году. Но обо всех случаях в полицию сообщил сотрудник центра лишь в октябре прошлого года, когда сам стал неоднократным свидетелем насильственного и изнуряющего поведения некоторых преподавателей по отношению к юным пациентам. В ноябре по всему центру уже были установлены скрытые видеокамеры и прослушка. И лишь после четко установленного и зафиксированного на аудио и видео систематического жестокого обращения было принято решение о помещении воспитателей под домашний арест.

Пока задержаны четыре женщины-педагога от 28 до 42 лет, и в отношении еще двух ведутся следственные действия. Описание того, как они вели себя со своими подопечными, шокирует. На аудио и видео зарегистрированы сотни эпизодов жестокого обращения: угрозы, грубые оскорбления и физическое воздействие на детей в возрасте от 7 до 15 лет, которые страдают от тяжелых форм аутизма и других нарушений развития, поэтому многие из них не могли сообщить о происходящем.

Установлены многочисленные случаи того, как детей привязывали к стульям, руки связывали за спиной, а чтобы заставить их замолчать, рот затыкали носовым платком, пока они не начинали задыхаться. За первый же месяц у следователей накопилось более чем достаточно видеосвидетельств того, как детей грубо толкали в стену, били, прижимали к полу, обездвиживали и связывали разными другими способами. Особенно следователей приводили в дрожь крики самых маленьких, когда тех били.

Сейчас в расследовании в качестве экспертов-консультантов участвуют также ученые психиатры.

Журналистам удалось взять комментарий у директора реабилитационного центра «Сант-Агостино» Вито Санта-Мария, на вопросы о чудовищном содержании подопечных в его центре он ответил следующее: «Я узнаю новости из интернета. На данный момент я ничего не могу сказать, потому что для меня это абсолютная новость. В нашем центре такого никогда не было. Мы стараемся объективно оценить ситуацию и надеемся получить больше подробностей. Если будет необходимость нанять адвоката и предпринять все соответствующие инициативы, мы это сделаем».

В Италии это уже второй с начала года громкий случай задержания воспитателей за насилие в отношении детей. До этого были арестованы четыре воспитателя в детском саду в пригороде Рима Кастелли Романи. Тогда жестокое обращение с малышами, тоже было зафиксировано на видео и аудио.

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