Эксперты оценили возможность отставки российского правительства

Большинство россиян - 53% - выступают за отставку кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса «Левада-центра». 23% опрошенных категорически высказались за обновление состава правительства, тогда как 30% заявили, что они «скорее за».

В предыдущие годы число ратующих за отставку кабмина было заметно ниже, даже несмотря на все экономические сложности. Например, ровно три года назад, в январе 2016-го, уволить правительство хотели бы только 32% опрошенных. А ведь 2015-й год с точки зрения экономики был для страны куда более тяжелым, чем 2018-й (тогда темпы ВВП были в минусе на 2,5%, теперь - в небольшом плюсе - 1,5-1,8%).

Однако среди претензий к действующему кабинету министров превалируют именно экономические, свидетельствуют данные опроса. 57% считают, что правительство не может справиться с ростом цен и падением доходов. 46% сказали, что исполнительная власть не может обеспечить людей работой.

При этом, например, за свою безопасность в стране люди переживают значительно меньше. Лишь 16% считают, что правительство неэффективно борется с преступностью, и всего 9% высказывают претензии по борьбе с террористами.

- Есть эффект усталости от старых лиц. Хотя в 2018-м году в правительство пришло несколько новых людей, а некоторых из оставшихся поменяли свои посты, - прокомментировал «КП» результаты соцопроса директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Но главная причина недовольства - непродуманная пенсионная реформа, которая была предложена правительством без достаточных разъяснений.

Народ испытывает пессимизм из-за того, что цели ставятся одни, а реальное положение дел выходит совсем другим, констатирует декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

- Доходы населения падают, а цены и инфляция растут. Цифры не сходятся. Обеднение населения происходит не резко, зато постоянно и уже не первый год, - объясняет Третьяков. - Все это накладывается на то, что россияне постоянно слышат о необходимости прорыва, роста экономики на уровне выше среднемирового. Понятно, что ничего подобного в реальности нет. Отсюда негативные настроения.

При этом эксперты не считают вероятной скорую отставку правительства.

- Кабинет министров сейчас ищет социальные инициативы, которые помогут ему реабилитироваться. От успеха этой задачи зависит дальнейшая судьба правительства, - считает Алексей Мухин.

- Владимир Путин на итоговой пресс-конференции дал положительную оценку работе правительства. Из этого можно сделать вывод, что отставка кабмина в ближайшее время не планируется, - отметил Виталий Третьяков.

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