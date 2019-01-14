2019-01-14T15:37:42+03:00
Телевизор

Есть такая профессия - Родину восхищать

Как на ТВ отметят 85-летие любимца зрителей Василия Ланового
Глеб ГУБАРЕВ
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Василий Лановой в фильме «Офицеры». Фото: кадр из фильма.Василий Лановой в фильме «Офицеры». Фото: кадр из фильма.
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Красивый, статный, с благородными чертами лица - таких актеров публика редко обделяет своим вниманием, вот и Лановой буквально сразу же приобрел в Советском Союзе звездный статус. Главная роль в первом же фильме, слава, поклонницы, блестящие перспективы - всем этим молодой актер распорядился с невероятной мудростью, доказав скептикам, что он вовсе не калиф на час. 85-летие народный артист СССР, отмечающий день рождения 16 января, встречает в отличной форме, о секретах которой поведает новый документальный фильм «Другого такого нет» (Первый, 19 января, 12:15). Авторы покажут нам, в каком сумасшедшем ритме работает знаменитый артист, который, как кажется, на количество прожитых лет вообще не обращает внимания. Также 19 января телезрителей ждет документальная лента "Вася высочество" ("Культура", 17.25) и концерт, посвященный одному из самых известных фильмов с участием Василия Семеновича - разумеется, речь о легендарных "Офицерах" (Первый, 17.40). Сам фильм, конечно же, мы тоже увидим (Первый, 15.50). Помимо этого, 19 января нам покажут и другие классические картины, в которых блистал юбиляр - "Полосатый рейс" (Первый, 10.15), "Алые паруса" (Первый, 13.20), "Павел Корчагин" ("Культура", 18.05).

На этом фильме выросло не одно поколение зрителей: Василий Лановой с Георгием Юматовым и Алиной Покровской в «Офицерах». Фото: кадр из фильма.

На этом фильме выросло не одно поколение зрителей: Василий Лановой с Георгием Юматовым и Алиной Покровской в «Офицерах». Фото: кадр из фильма.

Также Лановой окажется в центре внимания авторов программы "Мой герой", которая выйдет в эфир непосредственно в день рождения артиста 16 января (ТВЦ, 13.45)

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