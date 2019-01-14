Бегом в будущее

Фантастический триллер "Бегущий по лезвию", снятый британским режиссером Ридли Скоттом, вышел на киноэкраны в 1982 году, но поначалу особых успехов не снискал - скромные кассовые сборы соседствовали с прохладными отзывами критиков, которым фильм показался недостаточно увлекательным. Спустя всего несколько лет лента приобрела культовый статус и стала образцовым научно-фантастическим полотном, которое в той или иной форме принялись цитировать все кинематографисты, берущиеся воссоздать на экране мир будущего. Визуальный ряд картины, явно опередившей свое время, поражает до сих пор - сложно понять, как в начале 80-х можно было сделать то, что и сейчас непросто нарисовать на самых совершенных компьютерах. Разумеется, к "Бегущему по лезвию" много раз хотели вернуться и что-то с фильмом сделать - помимо многочисленных версий (реставрированная, режиссерская и т.д.), было немало разговоров о ремейке или продолжении. В конце концов остановились на последнем варианте, и вот спустя 35 лет после первой картины на мировых экранах появился "Бегущий по лезвию 2049". Снятый талантливым канадцем Дэни Вильневом, фильм привлек молодую аудиторию модным Райаном Гослингом в главной роли, а людей постарше - Харрисоном Фордом, солировавшем в первом фильме. Картина, по сути, повторила дебют предшественницы - неоднозначные отзывы критиков и невысокие кассовые сборы. Если и дальше все пойдет по накатанной, фильм Вильнева ждет культовый статус и дружные восторги специалистов. Чем не повод воспользоваться шансом и насладиться фильмом в домашней обстановке?

ТВ-3, "Бегущий по лезвию 2049", 18 января, 19.30