Родион Нахапетов: однажды в Америке

Для одного из самых популярных актеров и режиссеров СССР Америка стала вторым домом, причем очень давно. Родион уехал в США 30 лет назад, как казалось, ненадолго, чтобы обсудить прокатную судьбу своего фильма "На исходе ночи". Вряд ли кто-то мог предположить, что звезда "Торпедоносцев" не вернется домой, где осталась супруга Вера Глаголева и две дочери. Однако обстоятельства сложились так, что Нахапетов обосновался в Лос-Анджелесе. В новой документальной ленте "Русский в городе ангелов" артист, которому 21 января исполняется 75 лет, впервые расскажет, почему решил так резко изменить свою жизнь и уехать за океан, где его ждала встреча с новой женщиной, продюсером Натальей Шляпниковой. Также Родион Рафаилович вспомнит о других малоизвестных страницах биографии - например, о том, как чуть не погиб на съемках знаменитой картины "Влюбленные".

Кстати, название документальной ленты о жизни Нахапетова перекликается с сериалом, который он сделал в Америке - "Русские в Городе Ангелов". Родион выступил автором сценария и режиссером проекта, а также сыграл в нем одну из главных ролей. Голливудские звезды Эрик Робертс и Гэри Бьюзи, снимавшиеся в этом сериале, расскажут о работе с русским коллегой.

Первый канал, «Русский в городе ангелов», 20 января, 10:15.