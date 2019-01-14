Налетай, подешевело: какие смартфоны есть смысл покупать после новогодних распродаж и анонсов новых флагманов

Топовые модели смартфонов очередного сезона прекрасны! Только большинство российских пользователей просто не могут позволить себе такую покупку. Как быть? Одни берут кредиты (плохой вариант). Другие приобретают топовые модели предыдущих сезонов, уже снятые с производства, но доступные при покупке «с рук» (вариант тоже так себе – девайс может оказаться «битый», а то и краденный). Третьи ищут отличные и все еще актуальные аппараты, которые логичным образом дешевеют из-за анонсов более свежих “собратьев”. Рассказываем, на покупке каких девайсов можно сэкономить в январе-феврале.

P20 Pro

Бывший флагман P20 Pro теперь подешевел до 40 тысяч, а достоинств у этой модели не убавилось.

Huawei выпустил на российский рынок Mate 20 RS и Mate 20 Pro, прекрасные, но запредельно дорогие – 149 и 78 тыс. руб., соответственно. Однако, их выход обвалил цену на бывший флагман P20 Pro, который теперь стоит 40 тыс., подешевев от стартовой цены почти на пятнадцать тысяч. При этом цена на Р20 (без приставки «Pro») осталась на месте, он оказался дешевле флагмана тысяч на пять-семь, поэтому нам неинтересен. P20 Pro интересен крутой тройной камерой (созданной совместно с Leica), позволяющей делать снимки с разрешением до 49 Мпикс, потрясающие монохромные фото, да еще и получившей десятикратный зум. Применение искусственного интеллекта позволило увеличить эффективную чувствительность и добавить интеллектуальный стабилизатор. Разумеется, есть дискретный чип для аудио, возможна скоростная съемка HD-видео (до 960 кадров в секунду!), «на борту» – 128 Гб (но нет слота для microSD), очень стильный корпус… но по сравнению с качеством фото все это уже «вишенки на торте». Перед нами, наверное, самая продвинутая модель прошлого года, зимой получившая приемлемую цену.

LG

Смартфон G7 TinQ от LG.

LG пока никаких топовых новинок не вывел, но его прекрасный G7 TinQ теперь стоит 40 тыс., упав в цене на треть, что еще более радикально, чем у рассмотренного выше «китайца». Камера тут двойная, софт тоже с AI, объективов два, но один обычный, другой – широкоугольный, что очень удобно при съемке разных сцен (от пейзажей и архитектуры до застолий и утренников). Дискретный аудиочип по последней моде, поддержка экраном HDR – тут много интересного. Из уникального: выделенная аппаратная кнопка для вызова Google Assistant, что радикально повышает удобство работы с «голосовым помощником». Важно: есть защита как от воды и пыли (по IP68), так и от механических воздействий в сочетании с возможностью работать в широком диапазоне температур (по MIL-STD810). Причем корпус у аппарата остался тонкий и легкий, как и положено топовой модели. Возможно, топовую модель «придавила» в цене выпущенная «облегченная» версия – LG G7 Fit – которая стоит всего 25 тыс, но куда как менее интересна: процессор заметно слабее, камера одинарная, нет кнопки для «голосового помощника», но корпус такой же противоударно-водостойкий.

ZTE

В Axon 9 Pro нет ничего лишнего, но есть все необходимое.

ZTE известен своими демократичными моделями, поэтому своего флагмана – Axon 9 pro – сразу предложил по 40 тыс. руб. Аппарат – а это последний «топ», представленный в прошлом году – получил полный спектр функций, привычных для высшего класса, включая дискретный аудиочип, беспроводную зарядку, поддержку дисплеем HDR 10, качественную камеру с двумя объективами (второй – широкоугольный, о преимуществах которого мы только что писали), поддержку AI и т.д. Очень интересный аппарат – нет ничего лишнего, но есть все необходимое, яркий и громкий. Приятна расширенная гарантия (два года вместо одного) плюс доступная всем бесплатная курьерская доставка аппарата в сервис и обратно.

Xiaomi

Xiaomi выпускает интересные модели одну за одной, в результате Mi 8, показанный прошлым летом флагман доступен по драматично низкой цене около 35 тыс. руб. Камера у этого аппарата с виду самая обычная, но в рейтинге DxOMark Mobile набрала 99 баллов, что выше, чем у модного iPhone X и эталонного Google Pixel 2! Для мобилографов – прекрасный выбор.

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Как видно, выбор достаточно широкий и модели весьма интересные. Перечисленные варианты укладываются в среднюю зарплату в РФ, но что делать тем, кто не готов отдавать такие деньги за смартфон? Рекомендуем пристально присмотреться к брендам «второго эшелона». Некоторые из них предлагают старшие модели по более демократичным ценам. Например, BQ Mobile в конце прошлого года выпустил модель Aurora, которая при цене в пятнадцать тысяч рублей получила практически полный набор модных элементов: крупный безрамочный экран (с вырезом-«челкой»!) с приличным разрешением, «фронталку» и основную камеру с двойными объективами, поддержку AI-возможностей (например, разблокировки по лицу), наличие «на борту» четырех гигабайтов оперативной памяти и пусть не топового, но вполне производительного процессора. Чуть раздражает отсутствие NFC, но это не всем нужно. Конечно, есть модели на тысячу-две-три дешевле, но их параметры уже заметно ниже – или дисплей меньше, или разрешение у него хуже, или фотокамеры не такие хорошие и т.д. Поэтому дальнейшая экономия уже будет неуместной для продвинутого пользователя.